Triple crimen: Víctor Sotacuro aseguró que "todo lo hizo David" y que "lo usaron" junto a su sobrina Florencia

Este lunes Sotacuro insistió en que a él "lo usaron" y le echó toda la culpa a David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, que es un hombre de nacionalidad peruana que permanece prófugo de la Justicia argentina.

Magalí Celeste González Guerrero, la pareja de Miguel Ángel Villanueva Silva, el propietario de la casa de Florencio Varela, declaró la semana pasada que "Víctor Sotacuro es el jefe de todo".

La mujer y su pareja fueron dos de los cuatro primeros detenidos, pero su acusación contra el remisero cambió la dirección de la investigación al entender que el principal sospechoso como autor intelectual Tony Janzen Valverde Victoriano (alias "Pequeño J") podría haber actuado por orden de alguien más.

Ese alguien más podría ser Alex Roger Ydone Castillo, pareja de Florencia Ibáñez, que estuvo con ella y Sotacuro en el viaje de ida -y vuelta- entre la Ciudad de Buenos Aires y la casa de Florencio Varela.

ydone castillo triple crimen florencio varela

Ydone Castillo tiene unos 50 años y es de nacionalidad peruana. Hace días se encuentra prófugo, con un pedido internacional de captura por ser sindicado como autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

Qué dijo Víctor Sotacuro sobre su trabajo de remisero

Víctor Sotacuro ya había declarado ante la Justicia por su rol en el triple homicidio de Florencio Varela, que fue vinculado a la actividad del narcotráfico casi desde el primer día en que salió a la luz.

En la madrugada del 20 de septiembre Sotacuro recibió el mensaje de Huamani Morales para que lo pasara a buscar por la fiesta, e hizo ese trayecto a solas, con una parada en la esquina de las calles Riestra y Camilo Todesca para buscar "una campera", que resultó ser un paquete de ropa que no supo distinguir.

El remisero localizó a su pasajero cuando caminaba junto a otros dos hombres por la calle Eva Perón, con un aspecto cuestionable: "Venían todos mojados, manchados de barro, y yo pienso 'se habrán peleado en la fiesta', era una fiesta peruana".

loco david

"¿Qué mirás, sapo? Manejá y mirá para adelante", espetó el "Loco David" apenas vio a Sotacuro. El remisero no sólo lo describió como "agresivo" y con "olor a alcohol" sino que también detalló que se cambió de ropa en su auto y tiró su vestimenta sucia en un contenedor de basura.

Sus acompañantes se bajaron en villa Zavaleta, él siguió hasta la villa 1-11-14, en el barrio porteño de Flores.

Al día siguiente, Sotacuro se acercó a la vivienda a cobrar por su trabajo: “Me sorprendió que me pagó 600 mil en lugar de 40 mil que valía el viaje, pero no pregunté”, reconoció.