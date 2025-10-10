Triple crimen en Florencio Varela: avanza la hipótesis del robo de droga como móvil de los asesinatos

Además, Arribas reconoció que una de las víctimas podría haber tenido participación en el robo que desencadenó la masacre. “Hay una mención de que fueron algunas de las víctimas y con otras personas más, que no fueron identificadas todavía. Puede ser, sí”, admitió en diálogo con C5N.

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

Otro dato relevante que surgió en las últimas horas fue la aparición de un cuarto vehículo vinculado al caso: “Los otros tres ya fueron secuestrados. Hay uno nuevo que lo acabamos de observar”, indicó el fiscal, lo que abre una nueva línea de análisis en la reconstrucción del hecho.

La causa sigue avanzando mientras se intensifica la búsqueda de “Alex”, el presunto narco detrás del triple crimen. El caso no solo revela la brutalidad del hecho, sino también la compleja red de intereses vinculados al narcotráfico en la región sur del conurbano bonaerense.