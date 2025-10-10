Triple crimen en Florencio Varela: avanza la hipótesis del robo de droga como móvil de los asesinatos
El fiscal Adrián Arribas confirmó que la teoría narco gana peso en la causa por el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.
La investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela dio un nuevo giro tras los allanamientos realizados en el barrio porteño de Chacarita. El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, confirmó que la principal línea de investigación apunta al robo de drogas como posible motivo del crimen. Las tres víctimas -Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez- fueron asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Varela, en un hecho que conmovió al país.
Arribas detalló que la hipótesis se fortaleció luego de revisar material obtenido por la policía de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. En declaraciones a la prensa, explicó: “Estamos recabando la prueba y ahora lo tendríamos un poco más confirmado”.
La vivienda allanada pertenece a Alex Roger Ydone Castillo, señalado como jefe narco y presunto dueño de la droga que habría sido robada. El sospechoso tiene pedido de captura internacional y sería uno de los líderes de la organización criminal conocida como “La Nueva Jerusalén”.
El fiscal destacó la cooperación entre las fuerzas policiales y valoró el aporte de las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen. “La colaboración entre las policías fue notable. Lo registrado por las cámaras nos otorgó información crucial”, sostuvo.
Además, Arribas reconoció que una de las víctimas podría haber tenido participación en el robo que desencadenó la masacre. “Hay una mención de que fueron algunas de las víctimas y con otras personas más, que no fueron identificadas todavía. Puede ser, sí”, admitió en diálogo con C5N.
Otro dato relevante que surgió en las últimas horas fue la aparición de un cuarto vehículo vinculado al caso: “Los otros tres ya fueron secuestrados. Hay uno nuevo que lo acabamos de observar”, indicó el fiscal, lo que abre una nueva línea de análisis en la reconstrucción del hecho.
La causa sigue avanzando mientras se intensifica la búsqueda de “Alex”, el presunto narco detrás del triple crimen. El caso no solo revela la brutalidad del hecho, sino también la compleja red de intereses vinculados al narcotráfico en la región sur del conurbano bonaerense.
