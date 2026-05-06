Alerta máxima en Mar del Plata: ciclogénesis, ráfagas y calles anegadas por el temporal
El paso de la ciclogénesis dejó varias consecuencias en Mar del Plata, con inundaciones y caída de árboles. Además, registró importante actividad eléctrica.
La ciudad bonaerense de Mar del Plata atraviesa una jornada crítica debido a un fuerte diluvio que, hasta la tarde de este miércoles, había provocado la caída de árboles y postes, voladura de carteles y el anegamiento de diversos barrios, mientras el pronóstico para las próximas horas no era para nada alentador.
Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el alerta a naranja para la noche, el municipio decidió no suspender las clases para este jueves. El aviso se extendía para toda la provincia de Buenos Aires.
La copiosa lluvia, que se intensificó a partir de media tarde, marcó el inicio del proceso de ciclogénesis anunciado. El reporte oficial de Defensa Civil detallaba diferentes consecuencias, desde caída de postes de luz, árboles y voladura de un cartel en la intersección de Luro y 180; hasta calles anegadas en barrios como el Puerto, el microcentro y la esquina de Rawson y 20 de Septiembre.
El fuerte temporal, además incluyó una persistente caída de rayos y relámpagos durante la tormenta, según informó el medio local La Capital.
A pesar de la virulencia del agua, no se han reportado evacuados ni pedidos de asistencia social de urgencia, aunque las autoridades solicitan a los vecinos no circular por la vía pública si no es estrictamente necesario.
"El sábado será el peor día": el desalentador pronóstico para Mar del Plata
Las condiciones meteorológicas tenderán a empeorar en las próximas horas. Según el SMN, el alerta naranja responde no solo a la cantidad de agua, sino a la intensidad de las ráfagas de viento y el descenso de la temperatura (la máxima del miércoles fue de 18,5°C).
-
Jueves: Se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y chaparrones persistentes. Los vientos rotarán al sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 18°C.
Fin de semana: Los especialistas advierten que la influencia de la ciclogénesis será máxima el sábado, generando un temporal en la costa sudeste.
Peligro en la costa: Santiago Aguerre, especialista en olas, advirtió sobre el "alto peligro de vida" por el crecimiento rápido del mar, recomendando a la población mantenerse lejos de las zonas de rompiente.
El municipio se mantiene en guardia permanente ante la posibilidad de que el incremento notable del oleaje y el viento provoque nuevas caídas de árboles y postes en las áreas urbanas durante el cierre de la semana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario