Alerta máxima en Mar del Plata: ciclogénesis, ráfagas y calles anegadas por el temporal

A pesar de la virulencia del agua, no se han reportado evacuados ni pedidos de asistencia social de urgencia, aunque las autoridades solicitan a los vecinos no circular por la vía pública si no es estrictamente necesario.

"El sábado será el peor día": el desalentador pronóstico para Mar del Plata

Las condiciones meteorológicas tenderán a empeorar en las próximas horas. Según el SMN, el alerta naranja responde no solo a la cantidad de agua, sino a la intensidad de las ráfagas de viento y el descenso de la temperatura (la máxima del miércoles fue de 18,5°C).

Jueves: Se esperan tormentas fuertes durante la madrugada y chaparrones persistentes. Los vientos rotarán al sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h . La temperatura oscilará entre los 14°C y los 18°C .

Fin de semana: Los especialistas advierten que la influencia de la ciclogénesis será máxima el sábado, generando un temporal en la costa sudeste .

Peligro en la costa: Santiago Aguerre, especialista en olas, advirtió sobre el "alto peligro de vida" por el crecimiento rápido del mar, recomendando a la población mantenerse lejos de las zonas de rompiente.

El municipio se mantiene en guardia permanente ante la posibilidad de que el incremento notable del oleaje y el viento provoque nuevas caídas de árboles y postes en las áreas urbanas durante el cierre de la semana.