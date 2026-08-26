Tucumán: cumplía prisión domiciliaria, mató a su hijo de ocho años y luego se suicidó

“Le di pastillas y no sintió nada”: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida

Dentro de la casa encontraron una carta

Según precisó el fiscal, en el escrito el hombre brindaba detalles respecto al crimen: “Aparentemente le habría dado unas pastillas a su hijo de 8 años, que sufría un autismo severo. Él confiesa en esa carta que le dio las pastillas y luego de ello procedió a quitarle la vida, ya que no podía seguir cuidando al chiquito”, indicó Sale en declaraciones a la prensa.

“Mi hijo no sufrió, lo más importante de mi vida es mi hijo. Lo más caro de mi vida es mi hijo y tuve que hacer esto. Le di todas las pastillas y no sintió nada, se durmió”, habría escrito el hombre.

Oscar Mauricio Sosa había estado detenido en Córdoba en el marco de una causa vinculada con drogas. Tras una serie de gestiones, la Justicia cordobesa le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria en Tucumán para que pudiera cuidar cargo de su hijo, que padecía autismo, según informó La Gaceta.

Sin embargo, una vez instalado en su provincia, el hombre se separó de su entonces pareja y el nene quedó solo bajo su cuidado. En paralelo, el proceso judicial mostró avances en Córdoba y el hombre estaba obligado a viajar: “Estaba citado a viajar para un juicio. Aparentemente no se hacían cargo del chiquito y él era el único que estaba a cargo, pero no podía salir de su casa, y el nene necesitaba salir, ir a caminar, recrearse”, indicó el fiscal.

Tras los peritajes en la casa donde ocurrió el hecho, se aguardaba que este miércoles se llevaran a cabo las autopsias para confirmar la causa de muerte del nene y su padre.