La UBA declaró la emergencia salarial: sus docentes no llegan a fin de mes

Esto corre para los "profesores que quieren dar clase en la UBA pero dicen que no pueden llegar a fin de mes por dar clases en la UBA", y para los "trabajadores no docentes que ya no pueden ir a trabajar todos los días por el costo del transporte", como describió el Vicerrector de la casa de estudios.

Emiliano Yacobitti

Hace apenas tres meses la UBA fue una de las primeras universidades nacionales que lograron abrir un canal de diálogo con el Gobierno tras la Marcha Federal Universitaria en reclamo por el brutal ajuste que las dejó en emergencia presupuestaria.

Pero de abril a esta parte los cambios fueron mínimos y la emergencia salarial es total:

"El Consejo Superior de la UBA declaró la emergencia en materia salarial de todos/as los/as trabajadores/as, docentes y nodocentes de la Universidad, en todas sus funciones incluyendo profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria, y también su apoyo permanente a los/as trabajadores/as. La resolución se aprobó por unanimidad y respaldó también el reclamo salarial de los/as trabajadores/as nodocentes", anunciaron en X desde la casa de estudios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UBAonline/status/1811137776542269688&partner=&hide_thread=false El Consejo Superior de la UBA declaró la emergencia en materia salarial de todos/as los/as trabajadores/as, docentes y nodocentes de la Universidad, en todas sus funciones — UBAonline (@UBAonline) July 10, 2024

"Vienen de otros países a tratar de llevarse a los docentes. Lo que está pasando con la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades del país es gravísimo. Si no se resuelve en el tiempo, lo que se va a perder es la calidad", contó Yacobitti, quien sopesó: "¿de qué sirve mantener las facultades abiertas si no podés pagarles un sueldo con el que puedan vivir mínimamente? Son docentes e investigadores que han tardado décadas en formarse".

"Lo que se quiere ocultar es que esto que está pasando con las universidades no es un problema económico. No es que Argentina tiene un problema de déficit y no podemos pagarle a las universidades salarios dignos. El problema es que el Gobierno no tiene a las universidades como prioridad", sentenció Yacobitti.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó el 4 de julio pasado la "urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas".