Playoffs del Torneo Clausura 2025: clasificados y cómo quedaron los cruces de octavos de final
El certamen de la Liga Profesional de Fútbol entra en su etapa de definición y ya se definieron las llaves de playoffs.
El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol se encuentra en etapa de definición, y ya definida la permanencia, los descensos y la Tabla Anual, se confirmaron los puestos, las clasificaciones a los playoffs y los cruces.
El certamen establece que los primeros ocho de cada grupo pasarán a octavos de final. Los equipos se cruzarán a partido único, donde el mejor ubicado definirá de local en cada instancia previo a la final, que se disputará en cancha neutral, tal cual ocurrió en el Apertura.
Tras cerrarse la fecha, el Torneo Clausura tiene a todos los clasificados:
- Zona A: Boca, Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre, y Estudiantes.
- Zona B: Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres.
Así quedaron los cruces del Torneo Clausura 2025
Octavos de final:
- Boca (1° Zona A) vs. Talleres (8° Zona B)
- Vélez (4° B) vs. Argentinos Juniors (5° A)
- Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)
- Racing (3° A) vs. River (6° B)
- Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)
- Central Córdoba (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)
- Unión de Santa Fe (2° A) vs. Gimnasia (7° B)
- Deportivo Riestra (3° B) vs. Barracas Central (6° A)
Las posiciones finales del Torneo Clausura 2025
Cómo se jugarán los playoffs del Clausura 2025
Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. Mismo caso para los cuartos y las semifinales. La única instancia donde varía es en la final, que será disputada en una sede neutral a confirmar.
Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga. A diferencia del formato del Torneo Apertura, todas las instancias contarán con tiempo extra en caso de igualdad tras la finalización del tiempo regular, en caso de persistir habrá definición por penales.
