VTV: el motivo inesperado por el que muchos fueron rechazados en la verificación vehicular

A qué prestarle atención al hacer la VTV

Un neumático en mal estado puede hacer que el auto pierda adherencia en la carretera.

Un neumático en mal estado puede hacer que el auto tarde más en frenar y que pierda adherencia, especialmente cuando el asfalto está mojado. Incluso aumenta el riesgo de que la cubierta se rompa mientras vas en marcha. Por eso, los especialistas aconsejan no esperar hasta la fecha de la VTV para controlar el estado de las ruedas.