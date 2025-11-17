La Niña en la Argentina, con menos lluvias pero elevadas temperaturas y evapotranspiración: hasta cuándo

Impacto de La Niña en la Argentina y Buenos Aires

La combinación de una La Niña de intensidad débil con el efecto motorizador del DOI negativo genera perspectivas desfavorables: déficit de precipitaciones y temperaturas elevadas.

Se espera un déficit de lluvias significativo para lo que resta de la primavera y, al menos, la primera parte del verano en las áreas del centro-este y Litoral de Argentina, lo cual impacta negativamente a la agricultura de la provincia de Buenos Aires.

La influencia de la MJO favorecerá que las temperaturas se mantengan con valores superiores a los normales en el centro y norte del país, lo que aumenta la evapotranspiración y agrava el estrés hídrico.

image

Proyección a 2026: la posibilidad de un nuevo El Niño

Mirando a mediano plazo, las previsiones indican un cambio de ciclo. De esta manera, por un lado, la NOAA estima una alta probabilidad (61%) de que se produzca una transición a un ENOS neutral entre enero y marzo de 2026.

En tanto, el análisis del ECMWF (Centro Europeo de Pronósticos) va más allá y estima la probabilidad de un nuevo evento El Niño durante 2026. De confirmarse, esto podría impulsar las temperaturas globales a valores más cálidos hasta 2027, haciendo que 2026 compita por ser uno de los años más cálidos registrados.