Un nadador se descompensó y murió tras terminar una clase en una pileta de Mar del Plata

La pileta donde ocurrió el hecho tiene una profundidad de aproximadamente siete metros.

Según trascendió, el nadador había presentado el apto médico minutos antes de comenzar la actividad. El certificado tenía fecha reciente, del 12 de marzo.

Además, en la declaración jurada no había informado enfermedades preexistentes ni el consumo de medicación, pese a versiones que indicaban posibles antecedentes de salud.

El natatorio cerró sus puertas tras la tragedia

Desde el Ente Municipal de Deportes y Recreación confirmaron el fallecimiento y dispusieron el cierre del natatorio durante toda la jornada.

“El natatorio permanecerá cerrado en el día de la fecha por el lamentable fallecimiento de un alumno de la institución. Las actividades se reanudarán mañana con normalidad”, informaron en un comunicado.

También expresaron su acompañamiento a familiares, compañeros y trabajadores del lugar, en medio de la conmoción por lo ocurrido.