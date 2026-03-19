Un nadador se descompensó y murió tras terminar una clase en una pileta de Mar del Plata
Tenía 63 años y era habitué del lugar. Se quedó haciendo inmersiones después de la actividad y no volvió a salir a la superficie.
Un hombre de 63 años murió este miércoles en el natatorio municipal Alberto Zorrilla, en Mar del Plata, tras descompensarse dentro de la pileta minutos después de terminar una clase.
El hecho ocurrió cerca de las 9.20, cuando el nadador, que participaba de una actividad de nivel intermedio, decidió quedarse en el agua realizando inmersiones, una práctica que solía repetir con frecuencia. En uno de esos intentos, no volvió a salir a la superficie y generó la alarma entre quienes estaban en el lugar.
El personal le hizo maniobras de reanimación por 40 minutos y le aplicaron el desfibrilador. Tras la llegada de la ambulancia, además, los médicos le dieron adrenalina y oxígeno. Sin embargo, el nadador murió en el complejo de natación.
Según Canal 8 de Mar del Plata, el nadador había presentado el apto médico minutos antes de la clase. El chequeo lo había hecho el 12 de marzo, según se desprende de la fecha en ese documento.
A pesar de versiones que indicaban una reciente enfermedad oncológica, en la declaración jurada el hombre no informó ninguna enfermedad preexistente ni que estuviera tomando medicamentos.
La pileta donde ocurrió el hecho tiene una profundidad de aproximadamente siete metros.
Según trascendió, el nadador había presentado el apto médico minutos antes de comenzar la actividad. El certificado tenía fecha reciente, del 12 de marzo.
Además, en la declaración jurada no había informado enfermedades preexistentes ni el consumo de medicación, pese a versiones que indicaban posibles antecedentes de salud.
El natatorio cerró sus puertas tras la tragedia
Desde el Ente Municipal de Deportes y Recreación confirmaron el fallecimiento y dispusieron el cierre del natatorio durante toda la jornada.
“El natatorio permanecerá cerrado en el día de la fecha por el lamentable fallecimiento de un alumno de la institución. Las actividades se reanudarán mañana con normalidad”, informaron en un comunicado.
También expresaron su acompañamiento a familiares, compañeros y trabajadores del lugar, en medio de la conmoción por lo ocurrido.
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