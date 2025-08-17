Un policía mató a un delincuente que le quiso robar la moto

Embed - INTENTO de ROBO y TIROTEO entre DELINCUENTES y un POLICÍA

Imágenes sensibles: motochorros asesinaron a una joven en un intento de robo en Laferrere

Un brutal y trágico intento de robo sacudió la madrugada de este miércoles en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, donde cuatro motochorros asesinaron a una joven de 23 años e hirieron a su hermana, quien es oficial de policía.

El lamentable suceso ocurrió en la intersección de las calles Carcarañá y Ruta 21. Emilce Aldana Bustamante, de 24 años, oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), y su hermana Esmeralda Bustamante, de 23 y quien resultó fallecida, circulaban en una moto Honda Tornado cuando fueron interceptadas por los delincuentes.

Según el relato de la propia Emilce, fueron emboscadas por cuatro ladrones armados que se movilizaban en dos motocicletas. Los asaltantes intentaron robarles y, tras un forcejeo, uno de ellos sacó un arma y les disparó varias veces.

Ambas hermanas resultaron heridas de bala: Emilce sufrió un disparo en la mano derecha, mientras que Esmeralda fue alcanzada en el pecho. Vecinos de la zona alertaron rápidamente a la policía y a una ambulancia, que trasladó a las víctimas a la Clínica Catán.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, Esmeralda lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

La oficial Emilce, por su parte, se encuentra internada y fuera de peligro, aunque bajo observación médica, según el parte policial que se conoció este jueves.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon sin lograr sustraer ningún objeto. La UFI 3 de La Matanza ha quedado a cargo de la causa, caratulada como homicidio.

El fiscal Medona ha dispuesto una serie de diligencias de rigor y ordenó que todos los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito se aboquen a la investigación para dar con los responsables de este violento crimen. Toda la trágica secuencia quedó registrada en un impactante video de cámaras de seguridad.

Laferrere