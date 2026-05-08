Un tesoro bajo las Cataratas del Iguazú: encontraron 400 kilos de monedas

Responsables del operativo informaron que los metales presentes en las monedas se oxidan y liberan sustancias que alteran la calidad del agua, mientras que especies acuáticas presentes en la zona pueden llegar a ingerir estos objetos al confundirlos con alimento.

monedas cataratas del iguazu

Un operario que trabajó durante el procedimiento de limpieza de las Cataratas del Iguazú señaló: “Desafortunadamente, las personas vienen aquí, en vez de disfrutar de todo el paisaje y vivir el momento, terminan teniendo la superstición de que, si arrojan una moneda y piden un deseo, éste se cumplirá. Esto causa un impacto ambiental bastante grave, porque las monedas pueden oxidarse, contaminar el agua, además de la propia contaminación del río. Algún animal puede consumir esto pensando que es alimento”.

Tras el hallazgo, se informó que las monedas serán sometidas a un proceso de clasificación para decidir su manejo. La mayoría, según la firma concesionaria, presenta signos de corrosión por haber permanecido durante largos períodos sumergidas en el agua, lo que limita su reutilización.