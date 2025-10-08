Turismo en Misiones: la isla oculta cerca de Iguazú que pocos conocen
Con imponentes vistas a la Garganta del Diablo, este sitio es perfecto para sumergirse en diferentes aventuras extremas. Los detalles en la nota.
Argentina es uno de los países del mundo más rico en materia de turismo, con destinos que atrapan a los visitantes con vistas imponentes y gastronomía única. Dentro de las 23 provincias que componen al territorio nacional, Misiones asoma como una de las más elegidas por su gran conexión con la naturaleza.
Con una biodiversidad única en Sudamérica y atracciones difíciles de encontrar en parte del plante, la Isla San Martín es uno de los sitios valorados por los visitantes. Dentro del Parque Nacional Iguazú, esta sitio se ubica en el límite entre Brasil y Argentina.
Qué se puede hacer en Isla San Martín
En la Isla San Martín, los visitantes pueden recorrer tres senderos señalizados que permiten apreciar tanto los saltos del lado brasileño como la imponente Garganta del Diablo. Para quienes buscan una experiencia más extrema, existe un camino que conduce a un mirador con vistas privilegiadas del Salto San Martín.
Además, la isla ofrece actividades de aventura, como rapel y tirolesa, que permiten experimentar la naturaleza de manera única. Por otro lado, quienes prefieren la tranquilidad pueden relajarse en las orillas, disfrutar del paisaje y refrescarse en las aguas que rodean la isla, disfrutando de un entorno natural único en Iguazú.
Dónde queda Isla San Martín
Este lugar se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú, sobre el tramo inferior del río Iguazú. Ubicado en la frontera entre Argentina y Brasil, ofrece una vista privilegiada hacia el norte, donde se aprecia el curso principal del río y la imponente Garganta del Diablo.
Cómo llegar a Isla San Martín
El acceso a la Isla San Martín se realiza exclusivamente por vía fluvial, utilizando las lanchas que operan dentro del Parque Nacional Iguazú. Los visitantes deben obtener previamente las entradas para esta excursión adicional y el recorrido comienza desde el embarcadero situado en el Circuito Inferior.
