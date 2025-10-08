Turismo en Misiones: la isla oculta cerca de Iguazú que pocos conocen

Dónde queda Isla San Martín

Este lugar se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú, sobre el tramo inferior del río Iguazú. Ubicado en la frontera entre Argentina y Brasil, ofrece una vista privilegiada hacia el norte, donde se aprecia el curso principal del río y la imponente Garganta del Diablo.

Cómo llegar a Isla San Martín

El acceso a la Isla San Martín se realiza exclusivamente por vía fluvial, utilizando las lanchas que operan dentro del Parque Nacional Iguazú. Los visitantes deben obtener previamente las entradas para esta excursión adicional y el recorrido comienza desde el embarcadero situado en el Circuito Inferior.