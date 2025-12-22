Autorizan a que se realicen "microeventos" en el Parque Nacional Iguazú

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será la encargada de tramitar y emitir la autorización para la realización de microeventos en el Área Cataratas y la autorización tendrá validez solo por un año. A su vez, podrán suspender, revocar o dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas ante cualquier incumplimiento, riesgo para la seguridad o afectación a los objetivos de conservación del Área Protegida.

microeventos cataratas del iguazu requisitos

Limitaciones de Carga, Frecuencia y Uso del Espacio

• Límite de Participantes: máximo de 60 personas por evento.

• Frecuencia Máxima: máximo de dos microeventos por día.

• Zonificación: uso exclusivo en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

• Tránsito: no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Requisitos de Infraestructura y Tecnología

• Sonido: queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería.

• Drones: queda prohibido el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

• Infraestructura: solo se permiten elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto. Prohibidas estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Gestión Ambiental y Residuos (Cero-Impacto)

• Plásticos Descartables: prohibición de plásticos descartables o de un solo uso.

• Residuos: aplicación obligatoria de la modalidad "Cero-Impacto". El retiro obligatorio de la totalidad de los residuos generados es responsabilidad exclusiva del organizador.

• Alimentos y Fauna: los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Protocolo de Participación Responsable (PPR)

• Obligatoriedad: el Proponente se obliga a impartir a todos los asistentes el Protocolo de Participación Responsable al inicio de la actividad.

• Contenido: el PPR debe incluir las normas esenciales de conducta, así como un aspecto institucional sobre los valores de conservación y las principales amenazas del Parque Nacional Iguazú.

• Potestad de Suspensión: la Intendencia conserva la potestad de cancelar o interrumpir el evento en cualquier momento por razones de seguridad, conservación o incumplimiento de estas MMA.

Cómo solicitar un permiso para realizar un evento en el Parque Nacional Iguazú

El modelo de Declaración Jurada de Compromiso Ambiental deberá ser suscripta por el solicitante como condición previa para la autorización.

microeventos cataratas del iguazu DDJJ