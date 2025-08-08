Una Ferrari quedó destrozada en San Vicente tras despistar en impactar contra un poste

ferrari

Cuando la Policía llegó al lugar del accidente una grúa particular ya estaba retirando al vehículo del lugar y se procedió a dar intervención a la UFIJD N°1 San Vicente, Departamento Judicial de La plata.

ferrari2

Mañana accidentada

En una mañana accidentada otros dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en el barrio porteño de Villa Santa Rita que se sumó al choque múltiple registrado sobre la Avenida General Paz.

El nuevo accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en la esquina de Joaquín V. González y la Avenida Gaona e involucró a un Fiat Palio y un Ford Fiesta.

Debido al fuerte impacto uno de los vehículos volcó sobre la calzada y motivó que las autoridades montaran un operativo para asistir a las víctimas que incluyó a bomberos, ambulancias del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) y la Policía de la Ciudad.

choque floresta

Los dos conductores, que viajaban sin acompañantes, lograron salir de sus vehículos por sus propios medios y aunque presentaban heridas leves a simple vista fueron derivadas de todas maneras en dos ambulancias a distintos centros de salud para realizarle chequeos y descartar lesiones más graves.

Uno de ellos fue derivado al Hospital Álvarez con diagnóstico de latigazo cervical, mientras que el otro fue trasladado al mismo centro de salud por un traumatismo de tórax.