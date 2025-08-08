Una Ferrari quedó destrozada en San Vicente tras despistar en impactar contra un poste
La Ferrari quedó completamente destruida pero aún así su conductor pudo salir de ella ileso y por sus propios medios.
Un hombre destruyó este viernes por la mañana su costosa Ferrari luego de perder el control y despistarse en el partido de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.
El accidente, que rápidamente tomó notoriedad por la clase de vehículo involucrado, ocurrió en la rotonda de la intersección de las Rutas 16 y 6, a tan solo unos 50 kilómetros de la ciudad de La Plata.
Según consignaron fuentes policiales, el conductor de la Ferrari despistó por razones que no pudieron determinar por el momento aunque presumen que circulaba a muy alta velocidad dada las características del vehículo.
Tras perder el control, la Ferrari impactó contra un poste y quedó al interior de un campo, a casi 50 metros de la traza de la ruta.
Si bien las imágenes tomadas en el lugar del accidente dan cuenta de la violencia del impacto y de la destrucción casi total del vehículo de alta gama, afortunadamente el conductor de la Ferrari amarilla resultó ileso y pudo retirarse del lugar por sus propios medios.
Cuando la Policía llegó al lugar del accidente una grúa particular ya estaba retirando al vehículo del lugar y se procedió a dar intervención a la UFIJD N°1 San Vicente, Departamento Judicial de La plata.
Mañana accidentada
En una mañana accidentada otros dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en el barrio porteño de Villa Santa Rita que se sumó al choque múltiple registrado sobre la Avenida General Paz.
El nuevo accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en la esquina de Joaquín V. González y la Avenida Gaona e involucró a un Fiat Palio y un Ford Fiesta.
Debido al fuerte impacto uno de los vehículos volcó sobre la calzada y motivó que las autoridades montaran un operativo para asistir a las víctimas que incluyó a bomberos, ambulancias del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) y la Policía de la Ciudad.
Los dos conductores, que viajaban sin acompañantes, lograron salir de sus vehículos por sus propios medios y aunque presentaban heridas leves a simple vista fueron derivadas de todas maneras en dos ambulancias a distintos centros de salud para realizarle chequeos y descartar lesiones más graves.
Uno de ellos fue derivado al Hospital Álvarez con diagnóstico de latigazo cervical, mientras que el otro fue trasladado al mismo centro de salud por un traumatismo de tórax.
