Manuel Adorni le respondió a Diana Mondino tras sus críticas a Milei: "Fue desafortunado"
El vocero presidencial rechazó las declaraciones de la excanciller que cuestionó la inteligencia y honestidad del presidente por su vínculo con la criptomoneda en investigación.
El vocero presidencial Manuel Adorni salió al cruce de las duras declaraciones de Diana Mondino, exministra de Relaciones Exteriores, que había acusado a Javier Milei de ser “corrupto o no muy inteligente” por promocionar la criptomoneda $Libra, actualmente bajo investigación por presunta estafa.
En una conferencia en Casa Rosada, el funcionario libertario minimizó las críticas: “Muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio presidente. Diana Mondino es una persona inteligente, pero claramente no estaba en un buen día o no tenía claridad en lo que decía”.
Además, recordó que Mondino fue designada por Milei para representar a Argentina en el exterior, y cuestionó su actitud: “Hizo un comentario absolutamente desafortunado, más aún considerando que el Gobierno le dio la posibilidad de aportar y representar a la patria”.
Mondino reapareció esta semana tras ser desplazada en octubre de 2024, luego de no acompañar la postura argentina en una votación de la ONU sobre el bloqueo a Cuba. En su entrevista con Al Jazeera, la economista vinculó a Milei con la polémica de Libra, afirmando que “no creo que haya creado la criptomoneda, pero no debería haberlo publicado en redes sociales”.
El periodista británico la confrontó con su declaración sobre Milei siendo corrupto o estúpido, y aunque ella esquivó una respuesta directa, ratificó que podía ser “las dos cosas”. Además, hizo comentarios sobre los perros del presidente y no negó que sea “insano”.
