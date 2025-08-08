Llegan días primaverales en Buenos Aires: a cuánto subirán las temperaturas y cuándo vuelven las lluvias
El AMBA se prepara para un fin de semana con temperaturas por encima de lo normal, según informa el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Lluvias?
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá en los próximos días un marcado cambio de escenario climático: tras varias jornadas frías y secas, el termómetro comenzará a subir y el ambiente se parecerá más al de la primavera que al del invierno. ¿Qué pasa con las lluvias?
Los pronósticos indican que el verano está haciendo un adelanto, con máximas que podrían rozar los 25°C, algo poco habitual para agosto.
Temperaturas en ascenso en el AMBA
De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este jueves se espera un aumento gradual de las temperaturas máximas, que pasarán de valores cercanos a los 15°C a picos de entre 21°C y 24°C durante el fin de semana.
Las mínimas también dejarán atrás el frío intenso, con registros que rondarán entre los 9°C y 13°C en las primeras horas de la mañana.
El motivo principal de este repunte es la presencia de un sistema de alta presión que estabiliza el tiempo y favorece el ingreso de aire más templado desde el norte.
¿Cuándo vuelven las lluvias?
Si bien el clima se mantendrá estable por varios días, el SMN advierte que las precipitaciones podrían regresar hacia mediados de la próxima semana, con probabilidad de chaparrones y algunas tormentas aisladas.
Esto se daría por el avance de un frente frío que interrumpirá la racha de jornadas soleadas y templadas, devolviendo temperaturas más acordes al invierno.
Un agosto atípico
Agosto es tradicionalmente uno de los meses más secos del año en el AMBA, pero este 2025 muestra una particularidad: largos períodos sin lluvias y temperaturas que, por momentos, se acercan a valores primaverales.
Los meteorólogos señalan que este patrón está relacionado con bloqueos atmosféricos que impiden el avance de sistemas de mal tiempo hacia el centro del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario