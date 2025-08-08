Llegan días primaverales en Buenos Aires: a cuánto subirán las temperaturas y cuándo vuelven las lluvias

¿Cuándo vuelven las lluvias?

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Si bien el clima se mantendrá estable por varios días, el SMN advierte que las precipitaciones podrían regresar hacia mediados de la próxima semana, con probabilidad de chaparrones y algunas tormentas aisladas.

Esto se daría por el avance de un frente frío que interrumpirá la racha de jornadas soleadas y templadas, devolviendo temperaturas más acordes al invierno.

Un agosto atípico

calor cambio climático Calor: los efectos del cambio climático.

Agosto es tradicionalmente uno de los meses más secos del año en el AMBA, pero este 2025 muestra una particularidad: largos períodos sin lluvias y temperaturas que, por momentos, se acercan a valores primaverales.

Los meteorólogos señalan que este patrón está relacionado con bloqueos atmosféricos que impiden el avance de sistemas de mal tiempo hacia el centro del país.