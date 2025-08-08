Lilia Lemoine intentó defender a Javier Milei tras los dichos de Diana Mondino sobre el caso $LIBRA: "Reportaje armado"

Y siguió: “no aseveró que Milei es un corrupto. El propio Presidente dijo en su momento que no tendría que haberlo publicado. Él compartió para que la gente se anote para participar para cuando se repartiera el dinero, no para que compre”.

Mondino sobre Milei

Lemoine especuló además con un supuesto lanzamiento electoral den Córdoba de cara a las Legislativas. “Si se presenta en estas elecciones con otro partido ya sabemos por qué fue”, dijo y siguió: “No es la primera vez que pasa. La pregunta es por qué. Rinde muy bien en Córdoba y justo esta semana le hacen una entrevista de ese estilo en Estados Unidos. Es prácticamente atentar contra el Presidente. Y si fue un furcio y se equivocó, no está a la altura del cargo que tenía. No la vi bien”.

Consultada sobre la advertencia de Carlos Rodríguez acerca de la inestabilidad mental de Milei, Mondino se limitó a señalar que el exfuncionario menemista “siempre tiene la razón”.

“Ella está buscando hacer daño. Carlos Rodríguez terminó muy resentido con el Gobierno y ella dijo que es su amigo desde hace muchos años. Es una cuestión personal. Nadie en el gabinete se queja. Al contrario, hay un buen ambiente laboral”, señaló Lemoine.

mondino perros

Las duras críticas de Diana Mondino

La excanciller dio en la noche del jueves una entrevista al programa Head to Head, del periodista Mehdi Hasan en la cadena Al-Jazeera English, donde tocó diversos temas vinculados a su etapa como integrante del gobierno de Milei. Hasan le preguntó por la salud mental del Presidente, la relación del mandatario con sus perros y el escándalo de $LIBRA.

“Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, respondió Mondino luego de que Hasan la inquiriera repetidamente por el escándalo $LIBRA.

mondino ninos

Entre otros temas, la exfuncionaria abordó la salud mental presidencial. “Cuando era ministra de Asuntos Exteriores, ¿(Milei) siguió más consejos suyos o de sus perros?“, le preguntó Hasan, a lo que Mondino aseguró que vio a las mascotas del jefe de Estado ”dos veces" y no los contó por su apatía con los perros.

Asimismo, Hasan insistió: “¿No cree que la aptitud mental importa cuando se trata de un líder de un país?“. En consecuencia, Mondino dijo: ”Es extremadamente relevante y le ruego que mencione a un líder, uno de los grandes líderes del mundo en este momento, que no tendría ningún tipo de, digamos, narcisismo“, respondió Mondino.

“No, no, tiene razón en eso, pero yo podría dar vuelta la pregunta y decir: ¿podría nombrar a otro líder mundial que consulte a sus perros sobre cuestiones políticas?“, preguntó Hasan. ”Quizá tengan un gato", retrucó Mondino.