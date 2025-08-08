Qué nota se sacó el médico ecuatoriano que se copió con anteojos con cámara en el Examen Único de Residencias

Al margen de la nota, Castillo ya está penalmente denunciado, pero el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, había explicado antes de que diera la prueba que "esa persona no puede ser apartada porque no hay orden judicial que diga que lo tenemos que apartar".

examen residentes anteojos

"Está dando examen sin lentes y sin camarita. Existe la posibilidad de que sea responsable, pero hasta que la Justicia se expida, permanece inocente", aseguró el funcionario de Salud citado por Infobae.

Pero los números hablan por sí solos. Como Castillo, en la segunda instancia de evaluación escrita obligatoria hubo casos extremos en los que médicos que en la primera prueba habían alcanzado marcas de 94 o 95 puntos y en la segunda no llegaron a 40.

También ocurrió que 24 de los 141 candidatos acusados por fraude tuvieron un momento de sinceridad ante el espejo y no se presentaron a repetir el examen.