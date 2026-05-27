Tragedia en Miramar: un jubilado chocó contra un tractor y murió decapitado

jubilado tractor Las autoridades atribuyeron el siniestro a irregularidades en la carga y la falta de licencia habilitante del conductor del tractor en Miramar (Imagen Ilustrativa).

Los peritos que trabajaron en el lugar determinaron que esos mismos rollos tapaban por completo las luces traseras del tractor, lo que habría impedido que el conductor del Voyage advirtiera la presencia de la maquinaria sobre la calzada.

La fuerza del impacto tuvo consecuencias fatales: uno de los pinches metálicos golpeó la cabeza del automovilista y le provocó la decapitación, con muerte instantánea. La identidad de la víctima, oriunda de Miramar, no fue difundida.

A las irregularidades en la carga y el equipamiento del tractor se sumó otra falta grave: el hombre que lo conducía no contaba con licencia habilitante para conducir maquinaria agrícola y, además, circulaba de noche, una práctica expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito para ese tipo de vehículos cuando no reúnen las condiciones de seguridad y señalización requeridas, según precisó La Capital.

Su muerte generó numerosas muestras de pesar en las redes sociales, donde lo recordaron como "una gran persona", por su apodo ("Pescado") y por sus destacadas actuaciones como jugador de pelota a paleta.

Además, transmitieron sus condolencias a sus hijos Soledad, Álvaro, Ramiro y Juan.

El conductor fue detenido y alojado en una comisaría de Miramar. En esta jornada se negó a declarar.

Por disposición del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, el conductor del tractor fue aprehendido y alojado en una dependencia policial de Miramar, imputado por el delito de homicidio culposo.