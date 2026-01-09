Video: un incendio sorprendió a Caballito y generó tensión en plena avenida

El hecho ocurrió a la altura del 600 de la mencionada avenida, una arteria muy transitada del barrio. Por motivos que aún no fueron esclarecidos, un Ford Focus comenzó a prenderse fuego hasta quedar completamente envuelto en llamas. En cuestión de minutos, el incendio adquirió una intensidad considerable, con columnas de humo visibles desde varias cuadras a la redonda, lo que llevó a que muchas personas se detuvieran para registrar la escena o buscar resguardo.