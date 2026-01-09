Video: un incendio sorprendió a Caballito y generó tensión en plena avenida
Un automóvil se prendió fuego en Juan Bautista Alberdi y las llamas se extendieron hasta un segundo vehículo estacionado. No hubo heridos.
Una escena impactante alteró la rutina del barrio porteño de Caballito este jueves por la tarde, cuando un automóvil se incendió de manera repentina en plena avenida Juan Bautista Alberdi y terminó afectando a otro vehículo que se encontraba estacionado a pocos metros. El episodio, que quedó registrado en videos filmados por vecinos y automovilistas, generó alarma entre quienes circulaban por la zona y obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia.
El hecho ocurrió a la altura del 600 de la mencionada avenida, una arteria muy transitada del barrio. Por motivos que aún no fueron esclarecidos, un Ford Focus comenzó a prenderse fuego hasta quedar completamente envuelto en llamas. En cuestión de minutos, el incendio adquirió una intensidad considerable, con columnas de humo visibles desde varias cuadras a la redonda, lo que llevó a que muchas personas se detuvieran para registrar la escena o buscar resguardo.
Según informaron fuentes policiales, el fuego no se limitó únicamente al vehículo que inició el siniestro. La propagación de las llamas alcanzó a un Volkswagen Voyage que se encontraba estacionado en las inmediaciones, provocándole daños visibles en su carrocería. La cercanía entre ambos autos y la rapidez con la que avanzó el fuego fueron determinantes para que el segundo vehículo resultara afectado antes de la llegada de los bomberos.
Tras recibir el alerta, personal de Bomberos de la Ciudad se hizo presente en el lugar y trabajó intensamente para controlar el foco ígneo. En el operativo también colaboraron efectivos de la Comisaría Vecinal 6B de la Policía de la Ciudad, quienes ordenaron el tránsito, establecieron un perímetro de seguridad y asistieron a los vecinos para evitar situaciones de riesgo mayores. Gracias a la intervención coordinada, el incendio fue finalmente sofocado.
A pesar de la magnitud del episodio y del impacto visual que generó, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. No obstante, los daños materiales fueron importantes, especialmente en el Ford Focus, que quedó prácticamente destruido, y en el vehículo estacionado que sufrió las consecuencias del fuego.
Desde el punto de vista judicial, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de incendio”. La investigación buscará determinar las causas que originaron el fuego, sin descartar ninguna hipótesis en esta instancia. Peritos especializados analizarán el estado del vehículo afectado, posibles fallas mecánicas y otros factores que puedan haber influido en el inicio del siniestro.
