Cambió el pronóstico y siguen las lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo se mantienen las precipitaciones
El informe del clima del Servicio Meteorológico Nacional espera más lluvias en el AMBA. Cuándo mejoran las condiciones.
Como habían adelantado los pronosticadores del clima, las lluvias se hicieron presentes el sábado por la noche y el domingo en la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y a la espera de la primavera, un nuevo cambio en el tiempo prevé más precipitaciones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las buenas y agradables temperaturas vienen siendo la tendencia en el AMBA desde hace varios días, pero la presencia de chaparrones sorprendió a más de uno en la noche del sábado.
Sin embargo, el domingo transcurrió con buen tiempo: cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondaron entre 13 y 23 grados, pero nuevamente con alerta por lluvias.
Hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA
El SMN mantiene pronósticos de chaparrones para este domingo en la noche, los que se mantendrían al menos para la madrugada del lunes, que recién desde la mañana tendría nuevamente buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche y acompañado de temperaturas de entre 11 y 21 grados.
El sitio especializado Meteored, en tanto, no tiene probabilidades de precipitaciones recién hasta el jueves, jornada que espera con tormentas fuertes en horas de la madrugada y mañana.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
El organismo nacional prevé un martes con buen tiempo y cielo algo nublado durante toda la jornada; acompañado de temperaturas que rondarán entre 11 grados de mínima y 21 de máxima.
El miércoles y el jueves tendrían, siempre según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Con temperaturas mínimas de 14 y 15 grados, respectivamente; y máximas de 24 para cada día.
Cerrando la semana, el viernes se presentaría con cielo nublado y acompañado de una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascendería a los 23.
