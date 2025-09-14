Cambió el pronóstico y siguen las lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo se mantienen las precipitaciones

El sitio especializado Meteored, en tanto, no tiene probabilidades de precipitaciones recién hasta el jueves, jornada que espera con tormentas fuertes en horas de la madrugada y mañana.

meteored (10) Meteored prevé lluvias en el AMBA recién para el jueves.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El organismo nacional prevé un martes con buen tiempo y cielo algo nublado durante toda la jornada; acompañado de temperaturas que rondarán entre 11 grados de mínima y 21 de máxima.

El miércoles y el jueves tendrían, siempre según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Con temperaturas mínimas de 14 y 15 grados, respectivamente; y máximas de 24 para cada día.

Cerrando la semana, el viernes se presentaría con cielo nublado y acompañado de una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascendería a los 23.