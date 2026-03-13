Video: una pareja fue detenida tras robarle el celular a un hombre en silla de ruedas

Tras cometer el robo, los delincuentes intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras por agentes del COT junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El celular fue recuperado y los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

El municipio recordó que Tigre cuenta con más de 2.300 cámaras de vigilancia y más de 130 móviles que patrullan las calles y vías navegables, permitiendo monitorear hechos delictivos y garantizar la seguridad de los vecinos.

Le robaron a un hombre en silla de ruedas en su casa: “Te da una impotencia bárbara”

Un hombre en silla de ruedas sufrió por tercera vez un hecho de inseguridad que genera profunda preocupación. Mientras tomaba aire en la puerta de su casa, Daniel Vicentín, un adulto con discapacidad de Paraná, sufrió el violento robo de su celular y el hecho le produjo un gran malestar, ya que no se trata de la primera vez que sufre este tipo de hechos.

“Yo vengo al living porque miro televisión, me entretengo, y había dejado la puerta entreabierta. Se ve que pasó este muchachito, vio el celular… y no sé cómo hizo para entrar y tan rápido sacar el celular”, relató.

En diálogo con Canal 9 Litoral, el vecino señaló: “Con las dificultades que tengo no pude hacer nada, lo único que hice fue gritarle a mi yerno y mi hijo. Salieron a buscarlo, pero no lo encontraron”. “Al querer meter la mano me empujó a mí, decí que no me hizo caer”, detalló.

“Lo más triste de esto es que yo al que pasa por acá lo veo, lo llamo, si me queda alguna cosa les doy a todos. Me duele, ayudar y que pase esto”, lamentó.

Producto de esta situación, el hombre decidió poner rejas en la puerta de su casa. “Ahora voy a tener que estar encerrado. Yo no sé qué tiene que cambiar. Si tenés la suerte que lo agarren, al otro día pasan haciendo burlas”, afirmó, para luego concluir: “Te da una impotencia bárbara”.