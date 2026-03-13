Video: una pareja fue detenida tras robarle el celular a un hombre en silla de ruedas
El hecho fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre.
Una pareja fue detenida en la localidad de Benavídez, partido de Tigre luego de robarle el celular a un hombre con discapacidad que circulaba por la vía pública en silla de ruedas. El hecho fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones.
Según informaron fuentes municipales, las imágenes muestran cómo el hombre y la mujer interceptaron a la víctima para sustraerle el teléfono celular. La acción fue detectada de inmediato por el sistema de videovigilancia.
La propia víctima logró avisar a las autoridades a través de un Tótem de Seguridad Inteligente (TSI), desde donde se comunicó con los operadores del COT. Mientras tanto, ya se había activado un operativo para seguir a los sospechosos.
Tras cometer el robo, los delincuentes intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras por agentes del COT junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El celular fue recuperado y los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.
El municipio recordó que Tigre cuenta con más de 2.300 cámaras de vigilancia y más de 130 móviles que patrullan las calles y vías navegables, permitiendo monitorear hechos delictivos y garantizar la seguridad de los vecinos.
Le robaron a un hombre en silla de ruedas en su casa: “Te da una impotencia bárbara”
Un hombre en silla de ruedas sufrió por tercera vez un hecho de inseguridad que genera profunda preocupación. Mientras tomaba aire en la puerta de su casa, Daniel Vicentín, un adulto con discapacidad de Paraná, sufrió el violento robo de su celular y el hecho le produjo un gran malestar, ya que no se trata de la primera vez que sufre este tipo de hechos.
“Yo vengo al living porque miro televisión, me entretengo, y había dejado la puerta entreabierta. Se ve que pasó este muchachito, vio el celular… y no sé cómo hizo para entrar y tan rápido sacar el celular”, relató.
En diálogo con Canal 9 Litoral, el vecino señaló: “Con las dificultades que tengo no pude hacer nada, lo único que hice fue gritarle a mi yerno y mi hijo. Salieron a buscarlo, pero no lo encontraron”. “Al querer meter la mano me empujó a mí, decí que no me hizo caer”, detalló.
“Lo más triste de esto es que yo al que pasa por acá lo veo, lo llamo, si me queda alguna cosa les doy a todos. Me duele, ayudar y que pase esto”, lamentó.
Producto de esta situación, el hombre decidió poner rejas en la puerta de su casa. “Ahora voy a tener que estar encerrado. Yo no sé qué tiene que cambiar. Si tenés la suerte que lo agarren, al otro día pasan haciendo burlas”, afirmó, para luego concluir: “Te da una impotencia bárbara”.
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