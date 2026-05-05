Un avión chocó contra un camión antes de aterrizar en Nueva Jersey

Boardley trabajaba para una empresa panificadora y transportaba productos hacia un depósito dentro del aeropuerto al momento del impacto.

Video: así fue el choque de un avión con un camión en Nueva Jersey

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Un video del choque quedó registrado por una cámara a bordo del camión y se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se lo escucha al conductor cantando, hasta que advierte que el avión se acerca. Segundos después, se produce un fuerte estruendo y el parabrisas estalla en fragmentos.

El vuelo de United Airlines logró aterrizar minutos después sin mayores inconvenientes y ninguno de sus ocupantes resultó herido. Según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, se observaron daños "menores" en el Boeing 767-400 producto del impacto.

Abren una investigación por el choque del avión en Nueva Jersey

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Tras el incidente, las operaciones en el aeropuerto de Nueva Jersey se reanudaron con rapidez luego de una inspección de rutina para detectar posibles restos en la pista. La aerolínea informó que inició una evaluación técnica de la aeronave y retiró preventivamente a la tripulación de servicio mientras avanza una investigación interna.

"Agradezco que el avión haya aterrizado sin problemas y que todos los pasajeros y la tripulación estén ilesos", escribió la gobernadora Mikie Sherrill en las redes sociales.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) anunció el inicio de una investigación sobre el accidente. Además, solicitó a la aerolínea los registros de voz de cabina y de los datos de vuelo para esclarecer lo ocurrido.

En un comunicado, United Airlines también indicó que prevé "realizar una rigurosa investigación de seguridad de vuelo sobre el incidente". Como parte del proceso, la tripulación fue retirada del servicio.