"Me comí una empanadita": la insólita excusa de un camionero que manejaba alcoholizado por la Ruta 2

“¿No sabía que era cero?”, volvió a consultarle la agente, lo que dio lugar a la insólita explicación del camionero: “Sí, sabía. Solamente que me comí una empanadita...”.

El resultado del test de alcoholemia arrojó que el hombre conducía el camión con acoplado por la Ruta 2 con 0,65 gramos de alcohol en sangre. “Esto es un poquito más que una empanadita...”, comentó la mujer.

Acto seguido, el hombre explicó: “No, vos sabes que... Me fui a casa a buscar el camión y ahí mi mamá me invitó una empanada. ‘Bueno’ le dije...”. “Acompañada con un vinito o una cervecita”, acotó la agente. “No, un vasito”, retrucó el camionero.

Los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial procedieron a retenerle la licencia de conducir y a labrarle la multa correspondiente.