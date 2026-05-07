"Me comí una empanadita": la insólita excusa de un camionero que manejaba alcoholizado por la Ruta 2
El conductor fue detenido durante un operativo de control de Seguridad Vial en la Ruta 2 y se le realizó el test. Todo quedó registrado en un video.
El conductor de un camión con acoplado fue detenido durante un control vehicular en la Ruta 2 y sorprendió a los agentes de seguridad vial al intentar excusarse por el resultado positivo del test de alcoholemia con una insólita anécdota: “Me comí una empanadita...”.
El hecho ocurrió durante un control de seguridad vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en el kilómetro 58 de la Ruta 2, a la altura de la localidad de Ángel Etcheverry, partido de La Plata. Allí, los agentes de seguridad vial detuvieron a un camionero de 49 años y oriundo de Ezeiza, que fue sometido al test de alcoholemia como parte de los operativos de fiscalización y prevención vial.
“Apague el camión que le voy a hacer una prueba de alcoholemia. Vaya bajando y tire la copa que tiene”, le ordenó una de las agentes.
En las imágenes difundidas por las autoridades viales se puede observar al hombre - cuyo rostro fue tapado para preservar su identidad - predispuesto a realizarse el test y por demás alegre mientras soplaba la pipeta y seguía las instrucciones. “Recuerde que en provincia de Buenos Aires el límite es cero”, le advirtió la agente mientras esperaba el resultado del test a lo que el hombre contestó sorprendido: "¡Ah! Listo”.
“¿No sabía que era cero?”, volvió a consultarle la agente, lo que dio lugar a la insólita explicación del camionero: “Sí, sabía. Solamente que me comí una empanadita...”.
El resultado del test de alcoholemia arrojó que el hombre conducía el camión con acoplado por la Ruta 2 con 0,65 gramos de alcohol en sangre. “Esto es un poquito más que una empanadita...”, comentó la mujer.
Acto seguido, el hombre explicó: “No, vos sabes que... Me fui a casa a buscar el camión y ahí mi mamá me invitó una empanada. ‘Bueno’ le dije...”. “Acompañada con un vinito o una cervecita”, acotó la agente. “No, un vasito”, retrucó el camionero.
Los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial procedieron a retenerle la licencia de conducir y a labrarle la multa correspondiente.
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