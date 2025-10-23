Viernes con medidas de fuerza en Aeroparque: 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas se verían afectados
Personal afiliado a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) volverán a realizar este viernes “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery.
Los pilotos de Aerolíneas Argentinas nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), volverán a realizar este viernes “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery, afectando el normal funcionamiento de la terminal aérea.
Según informó la compañía, “cerca de 60 vuelos programados entre las 6.00 y las 10.00 de mañana, podrían registrar demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza dispuesta por el gremio de pilotos APLA, que podría afectar los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros”.
En tanto, los pilotos indicaron que la medida se adopta dado que, “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.
Con relación a las fallas detectadas en los motores de al menos ocho aeronaves, desde el gremio afirmaron que se produjeron "debido a la evidente falta de previsión empresarial" y añadieron que "los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos".
La advertencia de Aerolíneas Argentinas para este viernes
Sobre la asamblea que se realizará en la mañana de este viernes, Aerolíneas Argentinas indicó que “la compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”.
La empresa estatal, además, “lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.
En concreto, la compañía recomienda a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 de este viernes “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”, aclarando que “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.
