Viernes con medidas de fuerza en Aeroparque: 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas se verían afectados

La empresa estatal, además, “lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.

En concreto, la compañía recomienda a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 de este viernes “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”, aclarando que “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.