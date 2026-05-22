Cayó el "Rey del Viagra": robó más de 8 mil pastillas y las vendía por redes sociales
El hombre de 41 años fue detenido junto a 13 kilos de otros medicamentos que habría robado del laboratorio en el que trabajaba.
La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 41 años acusado de robar más de 8.000 pastillas de viagra y 13 kilos de otros medicamentos de un laboratorio porteño donde trabajaba, para luego comercializarlos de manera ilegal a través de redes sociales y plataformas de mensajería.
Cómo atraparon al "Rey del Viagra"
La causa se inició en el año 2023, cuando efectivos policiales detectaron la publicación y la comercialización en Internet de pastillas de sildenafil y tadalafil, drogas recetadas para tratamientos de la disfunción sexual masculina. A partir de ese momento comenzó una investigación que incluyó tareas de inteligencia, seguimientos y vigilancia sobre el imputado, quien realizaba frecuentes movimientos relacionados con la venta de los medicamentos.
El seguimiento del sospechoso durante largos períodos de tiempo permitió verificar su modus operandi, que incluía los frecuentes traslados y la comercialización de las pastillas.
Según pudieron determinar los investigadores, el imputado trabajaba en el sector de producción de un laboratorio ubicado sobre la calle Tres Arroyos al 1800, en el barrio de Villa General Mitre. Allí habría aprovechado su acceso a los productos para sustraer comprimidos y otros medicamentos, principalmente vinculados a sildenafil y tadalafil, que luego eran fraccionados, etiquetados y vendidos por fuera de los canales legales.
La investigación avanzó durante varios meses hasta reunir las pruebas necesarias para solicitar los procedimientos judiciales.
Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, se ordenaron allanamientos tanto en el laboratorio como en el domicilio del sospechoso, ubicado sobre la calle Vélez Sarsfield al 100, en el barrio porteño de Barracas.
Durante los operativos, la Policía de la Ciudad secuestró 8.613 comprimidos de tadalafil y sildenafil, además de stickers, etiquetas, frascos y cajas utilizadas para el respectivo embalaje de los productos antes de su venta. También fueron halladas bolsas con otros medicamentos por un total de 13 kilos.
En los procedimientos, además, los agentes incautaron documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un auto Peugeot 308 que habría sido utilizado por el imputado para llevar a cabo la venta de los medicamentos.
Tras el resultado de los allanamientos, el juez Ariel Lijo dispuso la detención del imputado y el secuestro de todos los elementos encontrados.
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