Cayó el "Rey del Viagra": robó más de 8 mil pastillas y las vendía por redes sociales

rey del viegra La Justicia ordenó allanamientos en el laboratorio y en el domicilio del sospechoso

La investigación avanzó durante varios meses hasta reunir las pruebas necesarias para solicitar los procedimientos judiciales.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, se ordenaron allanamientos tanto en el laboratorio como en el domicilio del sospechoso, ubicado sobre la calle Vélez Sarsfield al 100, en el barrio porteño de Barracas.

rey del viegra La Policía de la Ciudad secuestró 8.613 comprimidos de tadalafil y sildenafil

Durante los operativos, la Policía de la Ciudad secuestró 8.613 comprimidos de tadalafil y sildenafil, además de stickers, etiquetas, frascos y cajas utilizadas para el respectivo embalaje de los productos antes de su venta. También fueron halladas bolsas con otros medicamentos por un total de 13 kilos.

rey del viegra Había etiquetas, frascos y cajas para el embalaje de los medicamentos antes de su venta

En los procedimientos, además, los agentes incautaron documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un auto Peugeot 308 que habría sido utilizado por el imputado para llevar a cabo la venta de los medicamentos.

Tras el resultado de los allanamientos, el juez Ariel Lijo dispuso la detención del imputado y el secuestro de todos los elementos encontrados.