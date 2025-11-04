Violencia en Neuquén: un padre golpeó al compañero de su hijo por un video de TikTok

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de la comunidad educativa del colegio Santa Teresa de Jesús, en la ciudad de Neuquén. Durante el horario escolar, un hombre ingresó al establecimiento y agredió físicamente a un alumno, compañero de su hijo, a raíz de un conflicto originado por un video de TikTok que los jóvenes habían grabado como parte de las actividades de fin de curso.