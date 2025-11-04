Violencia en Neuquén: un padre golpeó al compañero de su hijo por un video de TikTok
El episodio ocurrió en plena jornada escolar en el colegio Santa Teresa de Jesús. El agresor fue detenido tras la denuncia del padre del adolescente atacado.
Un violento episodio sacudió la tranquilidad de la comunidad educativa del colegio Santa Teresa de Jesús, en la ciudad de Neuquén. Durante el horario escolar, un hombre ingresó al establecimiento y agredió físicamente a un alumno, compañero de su hijo, a raíz de un conflicto originado por un video de TikTok que los jóvenes habían grabado como parte de las actividades de fin de curso.
Según el testimonio del padre del adolescente golpeado, el ataque ocurrió pocas horas después de haber mantenido un diálogo con los padres del agresor. En esa conversación, le explicaron que el video, un clásico formato “ping pong” de preguntas y respuestas que realizan los egresados, había generado malestar en su hijo, motivo por el cual buscaban aclarar la situación.
Sin embargo, la charla no evitó el estallido de violencia. “El hombre irrumpió en la escuela y atacó a mi hijo delante de otros padres y del personal docente”, relató el denunciante. “Habíamos acordado hablar con la dirección para resolverlo, pero dos horas más tarde, esta persona entró al colegio con un palo, amenazó a todos y le pegó a mi hijo”, agregó.
El conflicto surgió por un malentendido en torno al contenido del video, que algunos estudiantes interpretaron como una burla. Según el padre, los jóvenes ya habían borrado la publicación y dado por cerrado el tema. “Mi hijo jamás haría algo con intención de burlarse, más aún después de haber perdido a un amigo por bullying. Es un tema muy sensible para él”, aseguró.
El violento ingresó al colegio durante la mañana y, tras el ataque, escapó en su vehículo. Sin embargo, fue detenido horas más tarde por la Policía tras la denuncia presentada por la familia del menor. Desde el establecimiento emitieron un comunicado repudiando lo ocurrido y anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad internas.
El caso generó gran indignación entre padres y docentes, que exigen mayor control sobre el ingreso de personas ajenas a la institución. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, mientras el agresor permanece detenido y se espera que declare en las próximas horas.
