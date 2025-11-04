El Gobierno suspendió la instalación de un radar chino en San Juan

antena china CART (3)

A esto se le suma que el Gobierno decidió no renovar un convenio que existía entre la Universidad de San Juan, la Academia de Ciencias Chinas (CAS) y el Conicet, firmado en 2015, el cual podía servir como excusa para la instalación de la antena china. Como respuesta, el Consejo Superior de la UNSJ se quejó. Sostuvieron que el observatorio chino era “un proyecto con fines estrictamente científicos”.

Preocupación internacional por el radar de China en Neuquén

El CART iba a ser la segunda antena china instalada en territorio argentino, luego de la base que ya opera en Neuquén, la cual ya tuvo sus experiencias por demás polémicas.

Sucedió que, en 2024, una comitiva de funcionarios, científicos y académicos argentinos quiso visitar la estación neuquina, pero tuvieron que pedir una autorización especial para poder ingresar a las instalaciones e inspeccionar las actividades que se desarrollaban ahí dentro. Esta situación encendió las alarmas sobre la soberanía argentina en el control científico que se desarrolla en el país.

Esto llevó a que la gestión de Milei lleve a cabo a un aumento de la revisión de los convenios firmados por gobiernos anteriores con China, los cuales otorgaban el control casi exclusivo de esas instalaciones al gigante asiático.

La decisión de suspender ahora la instalación del radar chino en suelo sanjuanino va en concordancia con la alineación geopolítica del gobierno de La Libertad Avanza con Estados Unidos y responde también a las advertencias de los aliados occidentales respecto al avance de la infraestructura científico-militar china en América Latina.