Violento asalto en la casa de Ponte Perro, conocido cantante de cumbia
Los delincuentes escaparon en un auto robado, pero chocaron y fueron interceptados.
Una entradera a la casa en Ituzaingó del cantante de RKT Mario Emanuel De Los Santos, conocido como Ponte Perro, terminó con toma de rehenes, un tiroteo y un delincuente muerto este viernes por la tarde.
Todo ocurrió este viernes cuando los delincuente irrumpieron en la propiedad donde se encontraba el artista junto a su pareja. Ambos fueron atados y reducidos por los asaltantes, que buscaban robar pertenencias.
Después, los ladrones escaparon en un auto de color gris, que tenía pedido de secuestro por un robo en la Ciudad de Buenos Aires.
La huida derivó en una persecución policial que incluyó un tiroteo. Todo terminó cuando el vehículo de los ladrones chocó en el cruce de las calles Alberti y Ecuador. En ese lugar, uno de los ladrones fue abatido, mientras que los otros dos cómplices intentaron escapar a pie.
Uno de ellos fue detenido, mientras que el otro tomó como rehén a una vecina de 50 años para evitar el arresto. Un video, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, muestra que los policías rodearon el lugar y le ordenaron al asaltante que se entregara.
En medio de la tensión, la mujer intentaba calmar la situación y pedía tranquilidad, mientras los agentes buscaban convencer al delincuente de que cambiara su actitud y garantizaban que no resultaría herido. “Ya salimos, no pasa nada”, se escucha decir a la víctima.
Después de unos minutos de negociación, el delincuente accedió a rendirse. Salió del lugar con la rehén por delante y, apenas cruzaron el portón, fue reducido por los agentes, que lo tiraron al piso y lo detuvieron.
Uno de ellos, identificado como Roberto Oscar Sánchez, de 35 años, entró a una casa de Alberti al 2800 y tomó de rehén a una mujer de 50 años.
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del interior de la vivienda. En las imágenes se observa a Sánchez junto a la víctima dentro del garage mientras rompe su celular contra la pared y tira las partes, aparentemente para eliminar pruebas.
Los policías rodearon la casa. “Levantá las manos”, le ordenó una agente. La rehén, en medio de la situación, intentó tranquilizar al delincuente y a los oficiales: “Ahí va, ya salimos”, decía, a la vez que un policía le aseguraba a Sánchez: “Haceme caso, no te va a pasar nada, nosotros somos profesionales”.
El asaltante aceptó entregarse y pidió dos minutos. “Ya está”, repitió varias veces. Finalmente salió con la rehén delante, ambos atravesando el portón. La Policía lo redujo de inmediato en el piso y lo detuvo.
Por su parte, el segundo detenido, llamado Gonzalo Nahir Petruchelli, de 24 años, fue atrapado a dos cuadras, en Alberti al 2500, con una pistola Pietro Beretta 9mm y dos cargadores.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada de Ituzaingó, que caratuló el caso como “robo agravado en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento”.
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