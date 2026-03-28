Violento asalto en la casa de Ponte Perro, conocido cantante de cumbia

Ponte perro El cantante de música urbana "Ponte Perro"



Uno de ellos fue detenido, mientras que el otro tomó como rehén a una vecina de 50 años para evitar el arresto. Un video, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, muestra que los policías rodearon el lugar y le ordenaron al asaltante que se entregara.

En medio de la tensión, la mujer intentaba calmar la situación y pedía tranquilidad, mientras los agentes buscaban convencer al delincuente de que cambiara su actitud y garantizaban que no resultaría herido. “Ya salimos, no pasa nada”, se escucha decir a la víctima.

Armas asalto ponte perro Armas halladas durante el operativo

Después de unos minutos de negociación, el delincuente accedió a rendirse. Salió del lugar con la rehén por delante y, apenas cruzaron el portón, fue reducido por los agentes, que lo tiraron al piso y lo detuvieron.

Uno de ellos, identificado como Roberto Oscar Sánchez, de 35 años, entró a una casa de Alberti al 2800 y tomó de rehén a una mujer de 50 años.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del interior de la vivienda. En las imágenes se observa a Sánchez junto a la víctima dentro del garage mientras rompe su celular contra la pared y tira las partes, aparentemente para eliminar pruebas.

Detenido asalto ponte perro Roberto Oscar Sánchez

Los policías rodearon la casa. “Levantá las manos”, le ordenó una agente. La rehén, en medio de la situación, intentó tranquilizar al delincuente y a los oficiales: “Ahí va, ya salimos”, decía, a la vez que un policía le aseguraba a Sánchez: “Haceme caso, no te va a pasar nada, nosotros somos profesionales”.

El asaltante aceptó entregarse y pidió dos minutos. “Ya está”, repitió varias veces. Finalmente salió con la rehén delante, ambos atravesando el portón. La Policía lo redujo de inmediato en el piso y lo detuvo.

Por su parte, el segundo detenido, llamado Gonzalo Nahir Petruchelli, de 24 años, fue atrapado a dos cuadras, en Alberti al 2500, con una pistola Pietro Beretta 9mm y dos cargadores.





Detenido asalto ponte perro Gonzalo Nahir Petruchelli tras ser detenido

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada de Ituzaingó, que caratuló el caso como “robo agravado en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento”.