Video: simularon un allanamiento policial para realizar una violenta entradera en una casa
Ocurrió en Ituizangó. Los delincuentes huyeron luego de que se activó la alarma vecinal y otra en el interior de la propiedad.
Una familia de Ituzaingó, en el conurbano bonaerense, fue asaltada por un grupo ladrones simularon ser policías con un despliegue coordinado y violento al utilizar un ariete similar al que usan las fuerzas de seguridad. Irrumpieron en la vivienda y obligaron a los moradores a refugiarse mientras la alarma vecinal alertaba a los vecinos lo que apresuró la huida de los asaltantes.
El hecho ocurrió el miércoles minutos después de las 20, cuando tres desconocidos forzaron primero el portón de calle de la vivienda familiar ubicada sobre la calle Posta de Pardo al 1700.
Los delincuentes que irrumpieron en la casa utilizando herramientas propias de operativos oficiales: con el rostro y manos cubiertos, así como el calzado protegido con medias para evitar dejar rastros, violentaron la doble puerta de ingreso mediante rápidos y precisos golpes con un ariete.
Una vez adentro, recorrieron los ambientes buscando a los ocupantes, pero solo encontraron a una mujer y a su hija de 23 años en el piso superior. El padre de familia escapó por un balcón para ir a pedir ayuda y logró activar la alarma del barrio desde una casa de un vecino.
Esa alarma, junto a la de la propia de la casa, puso más nerviosos a los ladrones, que ante la posibilidad de que la policía apareciera pronto en el lugar decidieron escapar con unas pocas cosas que manotearon a las apuradas.
La secuencia fue capturada por cámaras de seguridad, donde se aprecia a un cuarto integrante maniobrando un vehículo en el exterior y alineándolo frente al domicilio. Pese al revuelo generado por las alarmas y el tránsito, los atacantes huyeron con calma, reforzando la hipótesis de un grupo experimentado.
"Se metieron en mi casa. Primero estuvieron en la parte de abajo, después subieron al primer piso, y ahí nos agarraron a nosotras. Nos agarraron del pelo, nos hicieron bajar la escalera, y ahí empezaron a presionar", contó Débora, la dueña de casa asaltada.
Las víctimas denunciaron el robo de una consola de juegos PlayStation 5 y una billetera con documentación.
La mujer agregó que los ladrones "estaban armados" y que "pedían dólares", e inidicó: "Se ve que les pasaron mal el dato. 'Sacá la guita que tenés´ y me pegaban en la cabeza. Al final se llevaron una PlayStation, la billetera de mi marido y un celular".
Un detalle que llamó la atención de los investigadores policiales es que los ladrones, además de vestir completamente de negro y mantener el rostro cubierto, usaban guantes y también llevaban cubiertos íntegramente sus calzados.
La causa quedó a cargo del personal de la comisaría 2da. de Ituzaingó y la Fiscalía N° 1 de ese mismo distrito.
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