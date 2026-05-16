Video: simularon un allanamiento policial para realizar una violenta entradera en una casa

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Una vez adentro, recorrieron los ambientes buscando a los ocupantes, pero solo encontraron a una mujer y a su hija de 23 años en el piso superior. El padre de familia escapó por un balcón para ir a pedir ayuda y logró activar la alarma del barrio desde una casa de un vecino.

Esa alarma, junto a la de la propia de la casa, puso más nerviosos a los ladrones, que ante la posibilidad de que la policía apareciera pronto en el lugar decidieron escapar con unas pocas cosas que manotearon a las apuradas.

La secuencia fue capturada por cámaras de seguridad, donde se aprecia a un cuarto integrante maniobrando un vehículo en el exterior y alineándolo frente al domicilio. Pese al revuelo generado por las alarmas y el tránsito, los atacantes huyeron con calma, reforzando la hipótesis de un grupo experimentado.

"Se metieron en mi casa. Primero estuvieron en la parte de abajo, después subieron al primer piso, y ahí nos agarraron a nosotras. Nos agarraron del pelo, nos hicieron bajar la escalera, y ahí empezaron a presionar", contó Débora, la dueña de casa asaltada.

Las víctimas denunciaron el robo de una consola de juegos PlayStation 5 y una billetera con documentación.

La mujer agregó que los ladrones "estaban armados" y que "pedían dólares", e inidicó: "Se ve que les pasaron mal el dato. 'Sacá la guita que tenés´ y me pegaban en la cabeza. Al final se llevaron una PlayStation, la billetera de mi marido y un celular".

Un detalle que llamó la atención de los investigadores policiales es que los ladrones, además de vestir completamente de negro y mantener el rostro cubierto, usaban guantes y también llevaban cubiertos íntegramente sus calzados.

La causa quedó a cargo del personal de la comisaría 2da. de Ituzaingó y la Fiscalía N° 1 de ese mismo distrito.