El descargo de la turista española que criticó las rutas argentinas: "Son unos ignorantes"

Su video se volvió viral y cosechó muchísimas críticas y algunas burlas. En este marco, este domingo la española, vestida con una camiseta de la Selección Argentina, grabó nuevas historias para responderle a sus detractores.

"Estoy hablando de la realidad del país, no estoy inventando nada. Estoy diciendo la verdad. Le quiero contestar a todos los argentinos que son bastante ignorantes, porque este es el país 49 que visito y en cada uno digo la realidad que veo, como hizo en Cuba. Lo digo para ver si mejora, para ver si me escuchan y se dan cuenta que esto no es normal", aseguró Méndez.

turista española descargo

En otro video, la española mostró un camino de ripio, a modo de ejemplo de sus quejas; y luego aseguró que la estaban amenazando, pero dijo que "le hacen mucha gracia, porque esto solo lo hacen los sudaquitas".

"Esto lo hago porque me gusta. No voy a ganar dinero con esto. Tengo mi trabajo en mi país, me paga mi gobierno y estoy muy feliz", concluyó desafiante.

