Joven argentina se fue a trabajar a Australia, renunció el mismo día y es viral por las respuestas

Su aventura comenzó cuando le dieron un "auto que estaba en malas condiciones" para viajar hasta el lugar en el que iba a vivir y trabajar durante 88 días.

"Llegué y me encontré con una accommodation en desagradables condiciones. Pensando en que tres meses iban a ser una tortura, me hice valer como persona y trabajadora, y me fui", reveló al mostrar cómo era el lugar en el que tenía que vivir durante su estadía. "No te olvides que tenés tus derechos de trabajador y merecés condiciones dignas", completó.

El video llegó a Twitter donde no tardó en volverse viral por el sinfín de reacciones y comentarios que recibió.

Reacciones al video viral de la joven argentina que se fue a trabajar al campo en Australia

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FB0ND10S%2Fstatus%2F1687569474705145856&partner=&hide_thread=false Hermana pero fuiste a laburar al campo como inmigrante latina qué esperabas que te dieran un ph en p sherman calle wallaby 42 sidney https://t.co/jKRhgrfN24 — Bondiola Laposta (@B0ND10S) August 4, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGonzovongrau%2Fstatus%2F1687487337922490369&partner=&hide_thread=false Increible como se van del pais por que “los negros peronistas lo arruinaron con el curro de los derechos”, y alla los tenes diciendo “acordate que los trabajadores merecemos condiciones dignas” https://t.co/niPDUzxiRQ — Gon (@Gonzovongrau) August 4, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNotAdroII%2Fstatus%2F1687546933303214081&partner=&hide_thread=false Derechos laborales en Argentina: acoso.

Derechos laborales en Australia: halago https://t.co/vvzgow5gcI — Teórico del Männerbund (@NotAdroII) August 4, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fneomilipili%2Fstatus%2F1687571756242935808&partner=&hide_thread=false ah pero si un venezolano dice que no quiere trabajar 16 horas por un salario miserable en el negocio no habilitado de tu papá seguro es un negro que debe volverse a su país. https://t.co/VqQq2kK3It — c (@neomilipili) August 4, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuanlopezboi%2Fstatus%2F1687654448829521920&partner=&hide_thread=false No entiendo q se piensa esta gente q le dicen de ir a trabajar en una granja y lo van a esperar con un tesla y una mansion c 3 baños osea x más q le digas farm es una granja https://t.co/Ys38H6Gueg — juanlopez (@juanlopezboi) August 5, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffriedichvongato%2Fstatus%2F1687563570236588032&partner=&hide_thread=false El pibe del conurbano viendo cómo le llaman condiciones inhumanas a una cocina sucia y una cama de una plaza https://t.co/WmMkK3Sj0K pic.twitter.com/H29xP9PTRr — gato hayekiano (@friedichvongato) August 4, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffacudecsetc%2Fstatus%2F1687614541503311872&partner=&hide_thread=false se fue a Australia huyendo del peronismo

plot twist: se peronizó al 1945% https://t.co/KwPwj2WGSl — Facultad de Cs Etc (@facudecsetc) August 5, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fm4tuzalen%2Fstatus%2F1687534778961035283&partner=&hide_thread=false Vió cómo vivía el peon rural promedio y se convirtió al peronismo es realmente maravilloso https://t.co/fWcLXUmMFP — Matias // trans jesse pinkman (@m4tuzalen) August 4, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJavier_Nicolaas%2Fstatus%2F1687539973153554443&partner=&hide_thread=false Esta debe pensar que por ser argentina ya le garantiza tener un primerísimo puesto de trabajo en la mejor empresa de Sidney flaca sos INMIGRANTE y como en cualquier país del mundo NO LA VAS A TENER FACIL si NO SOS DE AHÍ. https://t.co/IRu1yk4xz2 — Javi (@Javier_Nicolaas) August 4, 2023