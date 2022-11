"La violencia no tiene género": el tuit viral y polémico del día

https://twitter.com/JoacoArandia/status/1595853618330099714 LA VIOLENCIA NO TIENE GENERO, pero a los hombre no nos escuchan, mucho menos tomarnos una denuncia.. pic.twitter.com/GOdyjJRQ4E — Joaquin Arandia (@JoacoArandia) November 24, 2022

En vez, su comentario parece haber quedado en línea con su visión del trato que se le da a los hombres en la justicia argentina cuando denuncian violencia por parte de sus parejas, con la crítica implícita (y explícita en otros tuits) de que las mujeres tienen trato preferencial.

De hecho, el perfil de Twitter de Arandia está lleno de ese tipo de comentarios porque el hombre lleva un año sin ver a su hija por lo que, según explicó, sería un caso de "alienación parental" ejercida por su ex mujer y madre de la nena.

"Todavía me acuerdo cuando en febrero llevaba 3 meses y medio sin ver a mi hija, y la jueza de violencia de género (penal) no podía creerlo, le pareció una locura de tiempo sin ver a mi hija, me prometió revinculación. La semana que viene va a hacer un año que no se nada", comentó el hombre en referencia a la justicia de La Rioja.

Las respuestas que obtuvo a su tuit viral de este viernes fueron diversas, desde apoyo para hacer la denuncia ante una fiscalía -para evitar la desestimación de la causa en una comisaría- hasta los planteos de que no muestre esas fotos en redes sociales.