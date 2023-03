Los insólitos nombres provisorios de los gemelos cuyos padres no saben cuál es cuál

Tras acercarse hacia la comisaría, les tomaron las huellas pero no figuran en el sistema. "Seguimos sin saber quién es quien. Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es", añadió.

La historia llegó a la TV. En una entrevista, la pareja contó paso por paso cómo fue que dejaron de reconocer quién es Lorenzo y quién Valentino, los nombres de los niños. “Apenas salieron del hospital le habíamos puesto una pulserita en el pie a uno porque por decantación sabíamos quien era el otro. El pie fue creciendo y una noche dijimos le va a cortar la circulación, entonces decidimos cortársela”, detalló Leo.

Resulta que al día siguiente ya no pudieron reconocer quién era quién y ahora esperan que desde Mendoza hayan enviado la huela al Registro Nacional para entonces poder identificarlos. “Nos interesa que estén bien de salud y están óptimos, pero el derecho a la identidad que todos queremos se lo vamos a dar, yo creo que es cuestión de tiempo”, agregó.

Los insólitos nombres provisorios de los gemelos virales

Los padres decidieron diferenciarlos, provisoriamente, con una cintita azul y otra celeste para que no haya más confusiones.

“Hoy son ‘Nino’, 'Ni nombre tiene', y 'Veto', 'Ve to a saber', o sino ‘el de la derecha’ y ‘el de la izquierda’”, bromeó el papá en una entrevista con Telenoche.

