Qué ves: el test viral que revela si creés en la monogamia

El test viral que revela si creés en la monogamia

test viral cruz.jpg

Fuego: si lo primero que viste fue fuego, podrías ser alguien que no cree mucho en la monogamia. Prefieres tener relaciones cortas pero bien intensas. No sabes ocultar tus sentimientos y eres muy honesto con todo lo que te ocurre. A la hora de dar consejos eres el mejor y siempre vas al frente sin importar las consecuencias. No soportas la falsedad y te alejas de la gente hipócrita.

Cruz: si lo primero que viste fue una cruz, podrías ser una persona que se caracteriza por su lealtad. No te enamoras con facilidad y sobresales por ser alguien frío. Siempre cumples al pie de la letra con tu palabra y detestas discutir. Le das más importancia a lo que te dicta el cerebro antes que el corazón. Eres muy creativo y tienes una inteligencia brillante.