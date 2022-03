Chimentera Viviana Canosa más violenta que nunca: llama a pegar bofetadas

"No es incitar a la violencia, lo juro"

"Dice Will Smith que mil disculpas pero no podía estar en dos lugares al mismo tiempo", dice un troll de Twitter, esos que manejan la doctora Pignata (Hernán Lombardi) y Marcos Peña. Debajo de la frase había una foto de Alberto Fernández. Básicamente el tuit lamentaba no golpear al Presidente de la Nación y Canosa dijo que le causa gracia.

Por un tuit similar, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal pusieron preso a un chico.

"Te propongo hacer un ejercicio en tu casa, no es incitar a la violencia, lo juro", así comienza una frase en la que Canosa, antes de decir lo que tenía pensado, ya sabía que era incitar a la violencia.

Pero está claro que a Canosa nada le llega, ni siquiera le importó que un chico muriera por consumir dióxido de cloro, algo que la chimentera macrista alentó al aire.

Canosa, más violenta que nunca