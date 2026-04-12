Caso Ángel: piden imputación y prisión preventiva para la madre y su pareja

El desesperado pedido de la mamá de Ángel El desesperado pedido de la mamá de Ángel

A medida que avanzan los pocos segundos de la grabación, la desesperación en su tono de voz se vuelve evidente. Estos audios, enviados presumiblemente instantes después del grave cuadro de salud del nene, ya fueron incorporados al expediente oficial y están siendo peritados por las autoridades.

En paralelo, la fiscalía avanza con el análisis de los teléfonos celulares que fueron secuestrados durante el allanamiento a la vivienda familiar.

La defensa de la madre ante la Justicia

Los primeros informes médicos y forenses determinaron que la pequeña víctima presentaba lesiones internas en la cabeza. Ante la grave sospecha de un posible caso de maltrato infantil, Mariela rompió el silencio en una entrevista periodística y se defendió públicamente de las acusaciones: "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué".

La mujer responsabilizó al padre de Ángel por haber ejercido violencia durante su embarazo y negó categóricamente cualquier agresión física hacia el menor por parte de su actual entorno. "Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No", afirmó tajantemente.

Actualmente, el fiscal a cargo de la causa, Cristian Olazábal, confirmó que tanto la madre como su pareja se encuentran formalmente imputados al ser los principales sospechosos. Sobre ambos rige una estricta medida de arraigo con control policial para evitar que se fuguen de la ciudad, advirtiendo que, ante el menor intento de salida, se solicitará su inmediata detención preventiva.