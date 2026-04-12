VTV: cómo hacer para acceder a un descuento del 50% en la verificación vehicular
El Gobierno de Milei anunció cambios en los plazos y otros aspectos del sistema mediante el Decreto 139/2026. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control esencial para asegurar que los autos circulen en condiciones óptimas de seguridad. Su finalidad es prevenir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras, mediante la inspección de frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos en las plantas autorizadas.
En este marco, el Gobierno de Javier Milei oficializó cambios a través del Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones en los plazos y en algunos aspectos del sistema de verificación, alterando la forma en que los conductores deberán cumplir con este trámite obligatorio.
Qué vehículos pueden acceder al 50% de descuento
La provincia de Buenos Aires ha establecido criterios claros para que ciertos sectores de la población alivien el costo de la VTV, reduciendo el arancel a la mitad. Esta medida beneficia directamente a tres grupos bien definidos, buscando equilibrar la carga económica de mantener la seguridad vial. El descuento del 50% se aplica tanto a vehículos particulares con una antigüedad considerable como a aquellos sectores que utilizan el rodado como una herramienta de trabajo esencial para la comunidad o que se encuentran en una situación de ingresos limitados.
Los autos que tengan 20 años o más de fabricación y estén radicados en territorio bonaerense acceden al beneficio de forma automática, siempre que figuren correctamente en el padrón. Por otro lado, la disposición incluye a los trabajadores del transporte de pasajeros, abarcando a taxistas, remiseros con habilitación municipal y transportistas escolares. Finalmente, el esquema contempla a los jubilados y pensionados, fijando como tope de ingresos un monto equivalente a dos haberes mínimos para poder solicitar la tarifa diferenciada en las plantas verificadoras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario