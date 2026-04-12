VTV: cómo hacer para acceder a un descuento del 50% en la verificación vehicular

Qué vehículos pueden acceder al 50% de descuento

La provincia de Buenos Aires ha establecido criterios claros para que ciertos sectores de la población alivien el costo de la VTV, reduciendo el arancel a la mitad. Esta medida beneficia directamente a tres grupos bien definidos, buscando equilibrar la carga económica de mantener la seguridad vial. El descuento del 50% se aplica tanto a vehículos particulares con una antigüedad considerable como a aquellos sectores que utilizan el rodado como una herramienta de trabajo esencial para la comunidad o que se encuentran en una situación de ingresos limitados.