VTV: el nuevo valor de la verificación en la Provincia de Buenos Aires y CABA
El incremento será del 28% y representa el segundo ajuste del año. La suba se dio a conocer a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante los últimos días, aplicó un aumento en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que comenzó a regir esta semana y representa una suba del 28%. Con esta actualización, el costo para autos quedó fijado en $96.968,19, mientras que para motos asciende a $36.459,72.
El ajuste forma parte de una revisión del esquema tarifario del servicio y se suma a otros incrementos aplicados durante el año. Según lo establecido, la actualización responde a la suba de los costos operativos del sistema, lo que impacta directamente en las tarifas. Además, el ajuste se dio a conocer a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de CABA.
Cómo funciona el sistema de VTV en la Provincia de Buenos Aires
En la Provincia de Buenos Aires, la VTV tiene un esquema distinto al de la Ciudad, tanto en los plazos como en la forma de aplicación. El sistema bonaerense organiza las tarifas en diferentes categorías según el tipo de vehículo:
- Autos de hasta 2.500 kg: $97.057,65
- Motocicletas: $38.823,06
- Vehículos de mayor porte: $174.703,77
- Remolques: $58.234,59 hasta $87.351,89, dependiendo su peso
Además, en la Provincia hay usuarios que pueden acceder de forma gratuita al trámite, aunque el control sigue siendo obligatorio. Entre los beneficiados están los vehículos de bomberos, los usados por servicios municipales, los jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos y las personas con discapacidad que cuenten con el CUD.
Qué pasa con las concesiones de las plantas porteñas en 2026
Este aumento en CABA coincide con un escenario de transición en el sistema de VTV, ya que en 2026 finalizan las concesiones de las plantas que actualmente operan en el territorio porteño.
En ese marco, se evalúa la posibilidad de ampliar la prestación del servicio a otros espacios como talleres y concesionarias, una opción que ya figura en la normativa local, pero que todavía no fue puesta en práctica.
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