VTV: el nuevo valor de la verificación en la Provincia de Buenos Aires y CABA

El ajuste forma parte de una revisión del esquema tarifario del servicio y se suma a otros incrementos aplicados durante el año. Según lo establecido, la actualización responde a la suba de los costos operativos del sistema, lo que impacta directamente en las tarifas. Además, el ajuste se dio a conocer a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de CABA.