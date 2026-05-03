Cambios de la VTV: cómo afectan las nuevas modificaciones de la verificación
La Verificación Técnica Vehicular presenta cambios importantes en 2026 que impactan directamente en los conductores.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) incorporó modificaciones clave durante 2026 que afectan tanto a los conductores de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires. El cambio más importante tiene que ver con la frecuencia del trámite. A partir de ahora, los vehículos más nuevos tendrán una vigencia extendida en su certificado, lo que reduce la cantidad de veces que deben realizar la verificación.
El cambio en el pago de la VTV
- Autos y motos con entre 4 y menos de 7 años de antigüedad y menos de 84.000 kilómetros podrán hacer la VTV cada dos años
- Vehículos con más de 7 años o más de 84.000 kilómetros deberán continuar con el esquema anual
Esto representa un alivio económico para quienes tienen vehículos más nuevos, ya que disminuye la frecuencia del pago y la obligación de realizar el trámite.
Otro punto importante es que existen diferencias entre jurisdicciones:
- En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VTV es obligatoria desde el cuarto año o a partir de los 64.000 km
- En la Provincia de Buenos Aires, se exige desde los 2 años o los 60.000 km
Estas diferencias impactan directamente en la cantidad de verificaciones que debe realizar cada conductor.
Valores de la VTV durante abril de 2026
Durante 2026, los valores de la Verificación Técnica Vehicular también se actualizaron, con diferencias entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, los precios aumentaron significativamente:
- Autos particulares hasta 2.500 kg: $97.057,65
- Motos hasta 200 cc: $38.823,06
- Vehículos de mayor peso: $174.604
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los costos son más bajos:
- Autos particulares hasta 2.500 kg: $63.453,61
- Motos hasta 200 cc: $23.858,78
El cronograma de vencimientos sigue dependiendo del número de patente. Por ejemplo, en abril deben realizar la verificación los vehículos cuya patente termina en 4.
No cumplir con este requisito puede derivar en multas importantes, que en algunos casos superan ampliamente el costo del trámite.
En este contexto, conocer las nuevas reglas de la VTV es clave para evitar sanciones, ahorrar dinero y garantizar una circulación segura en todo el país.
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