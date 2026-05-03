Cambios de la VTV: cómo afectan las nuevas modificaciones de la verificación

En la Provincia de Buenos Aires, los precios aumentaron significativamente:

Autos particulares hasta 2.500 kg: $97.057,65

Motos hasta 200 cc: $38.823,06

Vehículos de mayor peso: $174.604

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los costos son más bajos:

Autos particulares hasta 2.500 kg: $63.453,61

Motos hasta 200 cc: $23.858,78

El cronograma de vencimientos sigue dependiendo del número de patente. Por ejemplo, en abril deben realizar la verificación los vehículos cuya patente termina en 4.

No cumplir con este requisito puede derivar en multas importantes, que en algunos casos superan ampliamente el costo del trámite.

En este contexto, conocer las nuevas reglas de la VTV es clave para evitar sanciones, ahorrar dinero y garantizar una circulación segura en todo el país.