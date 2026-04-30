VTV: el elemento clave por el que pueden rechazar la verificación vehicular
Esta trámite tiene como objetivo reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. En caso de transitar en falta, las multas y sanciones son elevadas. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio que deben cumplir todos los vehículos en circulación, ya que certifica que se encuentran en condiciones seguras para transitar. Este control se realiza en centros habilitados y evalúa el estado de diferentes componentes del coche, como frenos, luces y neumáticos, entre otros.
Su objetivo principal es prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial, aunque muchas veces el rechazo de este trámite no es consecuencia de fallas mecánicas, sino en la ausencia de elementos básicos exigidos para poder aprobarla. En caso de transitar sin la VTV, el conductor se expone a elevadas multas y duras sanciones.
El elemento por el que la VTV puede ser rechazada
Durante la revisión de la VTV no solo se controla el estado mecánico del vehículo, sino también que tenga los elementos de seguridad obligatorios exigidos. Uno de los más importantes es el botiquín de primeros auxilios, que debe estar completo, accesible y dentro del habitáculo.
También se verifica la presencia del matafuegos en regla y bien sujeto, las balizas de emergencia portátiles y el funcionamiento correcto de los cinturones de seguridad. Si alguno de estos elementos falta o no está en condiciones, el vehículo puede no aprobar la inspección hasta solucionar los inconvenientes detectados.
Qué requisitos se necesitan para hacer la VTV
Más allá del estado del auto, también es fundamental presentarse a la VTV con toda la documentación exigida al día. Estos son los documentos que se solicitan al realizar la VTV:
- DNI vigente
- Licencia de conducir al día
- Seguro del vehículo vigente
- Constancia de pago del turno
- Cédula verde o azul (si corresponde)
- Título de propiedad del vehículo
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