Los cambios en la VTV que digitalizaron el sistema: cómo son los nuevos controles
El Gobierno nacional anunció una serie de medidas que buscan modernizar este trámite obligatorio. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Gobierno nacional anunció una serie de modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular(VTV) con el objetivo de modernizar el trámite y mejorar los controles en todo el país. Esta nueva medida incorpora herramientas digitales, busca ordenar el seguimiento de los vehículos y establecer criterios más claros entre las distintas jurisdicciones.
Además, el nuevo esquema mantiene la obligatoriedad del trámite e introduce beneficios económicos para algunos conductores, con la intención de facilitar el acceso y aumentar el nivel de cumplimiento. Por otro lado, este trámite se realiza en talleres autorizados donde se inspeccionan componentes claves, como frenos, neumáticos y luces.
Digitalización de la VTV
La VTV inicia una etapa más moderna con la incorporación de un sistema digital que reorganiza el registro y control de los vehículos. Desde junio de 2026, los certificados pasarán a ser electrónicos e incluirán códigos QR para validar su autenticidad de forma inmediata.
El trámite se vuelve más ágil, ya que la gestión previa se realiza online, dejando la instancia presencial solo para la inspección. Al mismo tiempo, se avanza en la unificación de datos entre provincias para lograr controles más claros y evitar diferencias entre jurisdicciones, con Buenos Aires y CABA como primeros en implementar este esquema.
Además, el sistema incorpora cruces automáticos de información, como la verificación con ENARGAS en vehículos con GNC, lo que reduce errores y mejora la trazabilidad. A esto se suma la posibilidad de acceder a los resultados en tiempo real, tanto para las autoridades como para los conductores.
Dónde hacer la VTV y requisitos
La VTV se hace en plantas autorizadas por cada provincia y el vencimiento depende de la patente, con fechas distribuidas a lo largo del año. En lugares como la Ciudad de Buenos Aires, todo el trámite previo es online: se saca turno y se paga antes de asistir y solo se va presencialmente el día de la inspección.
Para realizarla, hay que llevar cédula del vehículo (verde o azul), DNI, turno y comprobante de pago. Si el auto tiene GNC, también se exige la oblea vigente y la prueba del cilindro al día.
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