Los cambios en la VTV que digitalizaron el sistema: cómo son los nuevos controles

Además, el sistema incorpora cruces automáticos de información, como la verificación con ENARGAS en vehículos con GNC, lo que reduce errores y mejora la trazabilidad. A esto se suma la posibilidad de acceder a los resultados en tiempo real, tanto para las autoridades como para los conductores.

Dónde hacer la VTV y requisitos

La VTV se hace en plantas autorizadas por cada provincia y el vencimiento depende de la patente, con fechas distribuidas a lo largo del año. En lugares como la Ciudad de Buenos Aires, todo el trámite previo es online: se saca turno y se paga antes de asistir y solo se va presencialmente el día de la inspección.

Para realizarla, hay que llevar cédula del vehículo (verde o azul), DNI, turno y comprobante de pago. Si el auto tiene GNC, también se exige la oblea vigente y la prueba del cilindro al día.