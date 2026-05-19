VTV: el requisito a tener en cuenta a la hora de realizar la verificación
Este trámite es obligatorio, motivo por el cual transitar sin la VTV puede desencadenar en multas elevadas o sanciones severas. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular(VTV) es un requisito obligatorio que evalúa el estado general de los vehículos para asegurar que puedan circular de forma segura. A través de una inspección periódica, que se lleva a cabo en talleres autorizados, se controlan frenos, luces y neumáticos con el objetivo de prevenir fallas y reducir riesgos en la vía pública.
Este procedimiento no solo permite detectar posibles desperfectos mecánicos, sino que también asegura que los autos cumplan con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Por este motivo, circular sin la VTV puede implicar multas elevadas y otras sanciones.
Qué requisito es clave para hacer la VTV
Durante la inspección de la VTV también se verifica que el vehículo cuente con los elementos de seguridad obligatorios y en condiciones adecuadas. Esto incluye el botiquín de emergencia, que debe estar completo y accesible, además de un matafuegos con carga vigente y fijado de forma correcta dentro del auto.
Además, se controla la presencia de las balizas portátiles y el correcto funcionamiento de los cinturones de seguridad. Si alguno de estos elementos falta o no cumple con lo requerido, el vehículo puede no aprobar la verificación en el momento.
Cuáles son todos los requisitos de la VTV
Los conductores deben presentarse a la inspección con la documentación obligatoria vigente del vehículo:
- DNI vigente
- Licencia de conducir al día
- Seguro del vehículo vigente
- Constancia de pago del turno
- Cédula verde o azul (si corresponde)
- Título de propiedad del vehículo
De esta manera, tener la documentación completa y en regla es clave para poder superar la VTV sin demoras ni problemas.
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