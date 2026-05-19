VTV: el requisito a tener en cuenta a la hora de realizar la verificación

Cuáles son todos los requisitos de la VTV

Los conductores deben presentarse a la inspección con la documentación obligatoria vigente del vehículo:

DNI vigente

Licencia de conducir al día

Seguro del vehículo vigente

Constancia de pago del turno

Cédula verde o azul (si corresponde)

Título de propiedad del vehículo

De esta manera, tener la documentación completa y en regla es clave para poder superar la VTV sin demoras ni problemas.