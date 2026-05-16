VTV: cuándo deben realizar la verificación los autos 0km
El Gobierno nacional anunció una serie de modificaciones a través del Decreto 139/2026. El objetivo es modernizar el trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), también conocido como Revisión Técnica Obligatoria (RTO), está atravesando una etapa de cambios impulsados por el Gobierno nacional mediante el Decreto 139/2026. Desde el estado argumentaron que estas modificaciones tienen como objetivo modernizar y agilizar el trámite.
La VTV se realiza en centros habilitados donde se inspecciona el estado general del vehículo para comprobar que pueda circular de forma segura. En caso de transitar sin la VTV vigente, el conductor puede recibir multas, sanciones y hasta la retención del vehículo.
Lo que cambia en los plazos de verificación según la edad del auto y el kilometraje
Los plazos para realizar la VTV no son iguales en todo el país y dependen de cada jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos particulares están obligados a hacer la primera revisión a partir de los tres años de antigüedad o cuando superan los 60.000 kilómetros, con ciertas excepciones según el uso y el desgaste.
En la Provincia de Buenos Aires, el control se exige antes, ya que la primera inspección se realiza a los dos años desde la patentación y luego debe renovarse cada año en los autos más antiguos.
Sin embargo, el nuevo esquema plantea una actualización en la frecuencia de las revisiones: los vehículos nuevos harían su primer control a los cinco años, los que tengan entre cinco y diez años pasarían a una revisión cada dos años, y los que superen esa antigüedad continuarían con controles anuales.
Desde el Gobierno explican que la mayor parte de los accidentes viales está relacionada con errores humanos, mientras que los fallos mecánicos representan una porción menor. Además, destacan que los autos modernos cuentan con sistemas de seguridad más avanzados que ayudan a reducir la probabilidad de fallas.
Otros detalles de los cambios
La propuesta también contempla ampliar la red de lugares donde se puede realizar la VTV, incorporando concesionarias oficiales, talleres mecánicos y centros técnicos autorizados. Sin embargo, la implementación no será uniforme, ya que cada provincia o jurisdicción podrá decidir si adopta o no este nuevo sistema y en qué condiciones lo aplica.
A su vez, se mantienen algunos beneficios y descuentos en el pago de la verificación, aunque el control sigue siendo obligatorio. En el caso de la provincia, por ejemplo, continúan las exenciones para ciertos grupos como personas con discapacidad, jubilados y pensionados con ingresos bajos.
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