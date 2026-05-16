VTV: cuándo deben realizar la verificación los autos 0km

Sin embargo, el nuevo esquema plantea una actualización en la frecuencia de las revisiones: los vehículos nuevos harían su primer control a los cinco años, los que tengan entre cinco y diez años pasarían a una revisión cada dos años, y los que superen esa antigüedad continuarían con controles anuales.

Desde el Gobierno explican que la mayor parte de los accidentes viales está relacionada con errores humanos, mientras que los fallos mecánicos representan una porción menor. Además, destacan que los autos modernos cuentan con sistemas de seguridad más avanzados que ayudan a reducir la probabilidad de fallas.

Otros detalles de los cambios

La propuesta también contempla ampliar la red de lugares donde se puede realizar la VTV, incorporando concesionarias oficiales, talleres mecánicos y centros técnicos autorizados. Sin embargo, la implementación no será uniforme, ya que cada provincia o jurisdicción podrá decidir si adopta o no este nuevo sistema y en qué condiciones lo aplica.

A su vez, se mantienen algunos beneficios y descuentos en el pago de la verificación, aunque el control sigue siendo obligatorio. En el caso de la provincia, por ejemplo, continúan las exenciones para ciertos grupos como personas con discapacidad, jubilados y pensionados con ingresos bajos.