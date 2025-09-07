VTV: la lista de vehículos que ya no están obligados a realizar el trámite
Este trámite es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los vehículos que no necesitan hacer la VTV en CABA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la VTV es obligatoria para vehículos con más de tres años desde su patentación o que superen los 60.000 kilómetros.
Asimismo, quedan exentos del pago, pero no del trámite, los siguientes grupos:
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos que no superen el haber mínimo y que posean un vehículo que no pague el impuesto a la radicación.
- Personas con discapacidad que tengan vehículos con o sin adaptaciones. Si se posee más de un vehículo, el beneficio aplicará solo a uno.
Los vehículos que deben realizar la VTV en la provincia de Buenos Aires
Para los vehículos de la provincia de Buenos Aires (PBA), la verificación es obligatoria para todos los conductores con autos de más de dos años de antigüedad. Los autos 0 km deben realizar la verificación a partir de los 24 meses desde su inscripción.
En PBA, están exentos del pago, pero no del trámite, los siguientes grupos:
- Vehículos destinados a servicios municipales.
- Autos de bomberos.
- Quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cobren hasta 2 haberes previsionales mínimos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario