VTV más cara: el trámite subió a $97.000 y la multa por no tenerla llega a $1,7 millones
n Provincia, autos pagan $97.057 y motos $38.227. Circular sin la oblea es carísimo: las sanciones arrancan en $513.000 y llegan a $1,7 millones.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
El valor de la VTV a partir de enero
En la provincia de Buenos Aires, el valor base para vehículos de hasta 2.500 kilos quedó fijado en $97.057,65. Para tener una referencia, hasta fines del año pasado, esa misma categoría abonaba $79.640. El ajuste también se trasladó a unidades de mayor porte: los rodados que superan los 2.500 kilos pasaron a pagar $172.024,28, cuando antes pagaban $143.353,57.
Las motos de 50 a 200 centímetros cúbicos ahora pagan $38.227,62. Cada uno de estos montos se aplica al momento de realizar la inspección en las plantas habilitadas. El pago y la revisión habilita la oblea correspondiente, que certifica el estado general del vehículo y permite circular sin problemas.
El nuevo monto de la multa
Circular sin la verificación vigente es mucho más caro que el costo del control. En territorio bonaerense, la infracción se sanciona con penas que van de 300 a 1.000 Unidades Fijas.
Cada una de esas unidades tiene un valor actualizado de $1.710. Es por eso que se pueden aplicar sanciones que empiezan desde los $513.000 y llegan hasta los $1.710.000, según la gravedad del caso y los antecedentes del conductor.
Durante los operativos de tránsito, la falta de la oblea suele ser uno de los puntos más controlados. Además de la multa, la sanción puede derivar en la retención del vehículo hasta regularizar la situación. Mantener el control técnico vigente te evita problemas en controles viales y aporta una mayor seguridad al circular.
