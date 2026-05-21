VTV: los autos que no deberán pagar la verificación durante mayo 2026
Este trámite se lleva a cabo en talleres autorizados y tiene como objetivo reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que, a través de diferentes inspecciones mecánicas, evalúa el estado de cada coche con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. Es por este motivo que transitar sin este trámite puede desencadenar en sanciones severas o multas elevadas.
Este procedimiento se realiza en centros habilitados según cada jurisdicción, donde se inspeccionan distintos componentes del vehículo como frenos, luces, suspensión y neumáticos. En caso de presentar fallas, la inspección es rechazada, mientras que si todo está en orden, el automóvil queda habilitado para circular.
CABA: cuándo corresponde realizar la VTV
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para los autos particulares una vez que superan los tres años desde su patentamiento o alcanzan los 60.000 kilómetros recorridos.
En el caso de los vehículos 0 km, cuentan con una primera extensión que les permite circular sin realizar la VTV hasta cumplir ese plazo inicial. No obstante, si al llegar a ese período el auto no supera los 80.000 kilómetros, puede mantener la vigencia del control sin cambios en la obligación.
Quiénes no abonan la VTV en la Ciudad
Hay determinados grupos de conductores que están exentos del pago del trámite de la VTV, aunque deben realizar la inspección obligatoria.
- Jubilados, pensionados y adultos mayores de 65 años que cobren el haber mínimo, siempre que el vehículo no esté alcanzado por el impuesto de radicación.
- Personas con discapacidad, sin importar si el auto tiene modificaciones o adaptaciones especiales.
- En caso de tener más de un vehículo, el beneficio solo aplica a uno por titular.
Exenciones en territorio bonaerense
De la misma manera que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, existen ciertos vehículos y conductores que no abonan el trámite, aunque igual deben cumplir con la verificación obligatoria.
- Vehículos de bomberos.
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos.
- Titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Vehículos municipales o de servicios públicos.
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