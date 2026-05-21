VTV: los autos que no deberán pagar la verificación durante mayo 2026

auto 0km.jpg En CABA, los autos 0km deben realizar la primera inspección a los tres años de su patentamiento.

En el caso de los vehículos 0 km, cuentan con una primera extensión que les permite circular sin realizar la VTV hasta cumplir ese plazo inicial. No obstante, si al llegar a ese período el auto no supera los 80.000 kilómetros, puede mantener la vigencia del control sin cambios en la obligación.