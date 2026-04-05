Donald Trump amenaza a Irán con desatar el infierno y sube el crudo
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó con atacar civiles si Irán no reabre el estrecho de Ormuz. El conflicto disparó el precio del crudo.
La guerra en Medio Oriente escala a un nivel alarmante. Donald Trump advirtió que desatará un verdadero infierno contra Irán si no libera el paso petrolero de Ormuz. Esta dura amenaza estadounidense surge tras el dramático rescate de un piloto militar derribado en territorio iraní.
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La dura amenaza de Estados Unidos contra Irán
El presidente republicano amenazó de forma contundente con atacar las centrales eléctricas y los puentes de la república islámica si no deciden reabrir de forma inmediata el estratégico estrecho de Ormuz, un paso fundamental para el tránsito del mercado energético mundial.
La tensión se exacerbó durante este Domingo de Pascua tras confirmarse el rescate de un segundo piloto militar estadounidense que había sido derribado en un caza-bombardero F-15E en el suroeste iraní. Trump comunicó que la extracción por parte de las fuerzas especiales fue exitosa, aunque el aviador se encuentra "gravemente herido".
Por su parte, el mando militar central de la república islámica y figuras políticas como Mohamad Baqer Qalibaf respondieron con vehemencia a las intimidaciones de Washington. A través de un comunicado oficial, advirtieron que si se perpetran ataques contra objetivos civiles, "las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras".
El impacto de la Guerra en el petróleo
El conflicto bélico desatado a fines de febrero ha asestado un duro golpe a la economía global. El precio del crudo continuó su fuerte escalada en los mercados asiáticos: el barril de West Texas Intermediate (WTI) subió un 1,86% hasta los 113,62 dólares, mientras que el Brent del mar del Norte alcanzó los 110,30 dólares.
La crisis ya se ha propagado por diversas naciones del Golfo y Medio Oriente. En el Líbano, donde el movimiento proiraní Hezbolá se sumó a los enfrentamientos, los incesantes bombardeos israelíes y los combates cruzados ya han causado más de 1.400 muertos desde principios de marzo, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares para huir de la destrucción.
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