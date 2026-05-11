Cambió el pronóstico y las lluvias tienen fecha esta semana en Buenos Aires: cuándo se larga

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Según el pronóstico extendido del SMN, no hay chances de lluvias esta semana en el AMBA. El jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre 10 grados de mínima y 18 de máxima.

Para cerrar la semana, el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto a marcas térmicas que oscilarán entre 10 y 19 grados.

Del mismo modo, el fin de semana también tendría buenas condiciones, siempre según el organismo nacional, iniciando con un sábado con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 17 grados; y pasando a un domingo con cielo parcialmente nublado, una mínima de 7 grados y una máxima de 15.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí tiene pronósticos de precipitaciones para esta semana en el AMBA. De acuerdo con este portal, el viernes tiene 30% de probabilidades de lluvia débil, las que suben a 40% para el sábado.

image Viernes y sábado con lluvias en Buenos Aires, según el sitio Meteored.