Cambió el pronóstico y las lluvias tienen fecha esta semana en Buenos Aires: cuándo se larga
En medio de varias jornadas con frío polar, el AMBA se prepara para enfrentar nuevas probabilidades de lluvias, antes de lo previsto.
El clima gélido es la tendencia de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y si bien se espera por una seguidilla de jornadas con buenas condiciones pero con mucho frío, cambió el pronóstico y sorpresivamente ahora tiene fecha el regreso de las lluvias.
En este marco, la semana inició este lunes en la Ciudad y el conurbano con uno de los mayores fríos del año. Si bien reinó el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado; el termómetro inició en 1 grado de mínima y trepó hasta los 16.
Para la continuidad, este martes también tendrían buen clima, con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y tarde, y a parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 y 20 grados.
El frío se mantiene el miércoles junto a la llegada de neblinas matinales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo parcialmente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima que subirá hasta los 17.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el pronóstico extendido del SMN, no hay chances de lluvias esta semana en el AMBA. El jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre 10 grados de mínima y 18 de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto a marcas térmicas que oscilarán entre 10 y 19 grados.
Del mismo modo, el fin de semana también tendría buenas condiciones, siempre según el organismo nacional, iniciando con un sábado con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 17 grados; y pasando a un domingo con cielo parcialmente nublado, una mínima de 7 grados y una máxima de 15.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí tiene pronósticos de precipitaciones para esta semana en el AMBA. De acuerdo con este portal, el viernes tiene 30% de probabilidades de lluvia débil, las que suben a 40% para el sábado.
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