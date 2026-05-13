Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas afectadas
Un sorpresivo paro de colectivos afecta a miles de usuarios en el AMBA. Cinco líneas suspendieron sus servicios por conflictos gremiales y falta de pago.
Este miércoles, miles de pasajeros del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires se vieron sorprendidos por un inesperado paro de colectivos que complicó la mañana. Actualmente, son cinco las líneas que decidieron interrumpir sus servicios habituales debido a medidas de fuerza gremiales y diversos reclamos salariales.
A quiénes alcanza el paro de colectivos de hoy
Según la información reportada por el portal especializado Ciudad de Bondis, en este momento hay 5 líneas sin servicio en el AMBA. Las trazas que se encuentran de paro y sin circulación de unidades en las calles son la 148, 333, 407, 437 y 707.
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Los motivos detrás de esta fuerte e inesperada medida varían según la empresa operadora:
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El Nuevo Halcón: La prestataria que administra la emblemática línea 148 mantiene su servicio interrumpido por una medida de fuerza gremial.
MOGSM: La compañía responsable de las líneas 333, 407, 437 y 707 comunicó oficialmente que la línea no cuenta con las unidades para prestar servicio debido a un embargo judicial. Además, la interrupción también se produce por la falta de pago de sueldos a los trabajadores.
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