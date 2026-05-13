Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas afectadas

image Paro de colectivos en el AMBA

A quiénes alcanza el paro de colectivos de hoy

Según la información reportada por el portal especializado Ciudad de Bondis, en este momento hay 5 líneas sin servicio en el AMBA. Las trazas que se encuentran de paro y sin circulación de unidades en las calles son la 148, 333, 407, 437 y 707.